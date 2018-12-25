В Сумах пройдет четыре чемпионата Украины по легкой атлетике В Сумах пройдет четыре чемпионата Украины по легкой атлетике

Первый из них – 25-26 января – командный чемпионат Украины плюс командный чемпионат по легкоатлетическим многоборьям в помещении.

Второй – 28-30 января - чемпионат Украины среди юношей (2002 г.р. и младше) в помещении.

Третий – 4-5 февраля - чемпионат Украины в помещении среди юниоров.

Четвертый – 7-9 февраля - чемпионат Украины среди взрослых и молодежи плюс чемпионат Украины по легкоатлетическим многоборья в помещении среди взрослых и молодежи.