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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах пройдет четыре чемпионата Украины по легкой атлетике

В Сумах пройдет четыре чемпионата Украины по легкой атлетике

Первый из них – 25-26 января – командный чемпионат Украины плюс командный чемпионат по легкоатлетическим многоборьям в помещении.

Второй – 28-30 января - чемпионат Украины среди юношей (2002 г.р. и младше) в помещении.

Третий – 4-5 февраля - чемпионат Украины в помещении среди юниоров.

Четвертый – 7-9 февраля - чемпионат Украины среди взрослых и молодежи плюс чемпионат Украины по легкоатлетическим многоборья в помещении среди взрослых и молодежи.

Спорт Легкая атлетика

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В Сумах пройдет чемпионат Украины по легкой атлетике

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В обновленном манеже пройдет чемпионат Сумщины по легкой атлетике
06.01.2019 15:40

В обновленном манеже пройдет чемпионат Сумщины по легкой атлетике

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Сумские легкоатлеты отличились в столице
25.12.2018 10:08

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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