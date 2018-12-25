В Сумах пройдет четыре чемпионата Украины по легкой атлетике

Первый из них – 25-26 января – командный чемпионат Украины плюс командный чемпионат по легкоатлетическим многоборьям в помещении.
Второй – 28-30 января - чемпионат Украины среди юношей (2002 г.р. и младше) в помещении.
Третий – 4-5 февраля - чемпионат Украины в помещении среди юниоров.
Четвертый – 7-9 февраля - чемпионат Украины среди взрослых и молодежи плюс чемпионат Украины по легкоатлетическим многоборья в помещении среди взрослых и молодежи.
В рамках Открытого чемпионата Сумской области по легкой атлетике в помещении состоялось награждение памятными призами лучших спортсменов и тренера прошлого...
18-19 января в Сумах пройдет Открытый чемпионат области по легкой атлетике среди юношей, взрослых и ветеранов в помещении сборных команд...
25-26 января в манеже СумГУ состоится командный чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении....
18-19 января в Сумах пройдет Открытый чемпионат области по легкой атлетике среди юношей, взрослых и ветеранов в помещении сборных команд...
21-22 декабря в легкоатлетическом манеже КГШВСМ (г. Киев) состоялись Всеукраинские соревнования по легкой атлетике, посвященные памяти Заслуженного тренера Украины Сергея...