«Сумыгаз» проверят на монополизм Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко поручил правоохранительными и контролирующими органами в области проверить факты относительно злоупотребление монопольным положением ПАО «Сумыгаз».

Во время заседания оперативного штаба по координации работы в области законности, правопорядка и обороноспособности под председательством главы ОГА Николая Клочко рассматривалось обращение народного депутата Украины Олег Медуница к вице-премьер-министрк Украины Владимиру Кистиону относительно «газового шантажа» представителей местного бизнеса из-за злоупотребления монопольным положением представителей газоснабжающих организаций на Сумщине, сообщает сайт ОГА.

«В последнее время в области увеличились количество злоупотреблений со стороны ПАО «Сумыгаз». На сегодняшний день эта организация не только имеет газораспределительную и надзорную функцию, но и функцию продажи газа, - сообщил директор «Сумского областного фонда поддержки предпринимательства» Сумского областного совета Павел Борисов. - Но проблема в том, что, имея определенные рычаги влияния на предпринимателей, которые закупают природное топливо, ПАО «Сумыгаз» намеренно создает искусственные проблемы для них, чтобы сделки заключались только с ними или с подконтрольными им организациями».

По его словам, по этому поводу местные предприниматели неоднократно обращались в «Сумской областной фонд поддержки предпринимательства», выносили эти вопросы на заседание совета предпринимателей, были направлены соответствующие письма и обращения в облгосадминистрацию, народным депутатам Украины, ведь «газовый шантаж» это риск для развития благоприятной бизнес атмосферы на Сумщине. Давление также оказывается и на предприятия с иностранным капиталом, что негативно влияет на инвестиционный климат в области.

Нужно отметить, что сейчас на Сумщине существует около 50 субъектов хозяйствования, которые имеют соответствующие лицензии на поставку природного газа по цене, ниже, чем в ПАО «Сумыгаз».

Глава облгосадминистрации обратился в правоохранительные и контролирующие органы в Сумской области в пределах полномочий проверить факты, изложенные в обращении народного депутата Украины, и принять соответствующие меры реагирования.

«Конечно, глобально вопрос о ПАО «Сумыгаз» нужно решать на государственном уровне, - говорил Николай Клочко. - Но облгосадминистрация не может быть в стороне, когда страдает местный бизнес, появляются риски для инвестиций. Поэтому должны принять все меры, чтобы защитить предпринимателей области».