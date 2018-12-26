В Сумах открылась выставка «Символ твоей свободы. 100 лет Государственному гербу Украины» Сегодня, 21 января в Сумской областной универсальной научной библиотеке открыли фотодокументальную выставку «Символ твоей свободы. 100 лет Государственному гербу Украины».

Выставка подготовлена Украинским институтом национальной памяти. Она полностью охватывает время существования нашего государства. Именно 21 января во всех областных центрах Украины проходит ее открытие. Затем она будет представлена в каждом районе Сумской области.