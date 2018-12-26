Выставка подготовлена Украинским институтом национальной памяти. Она полностью охватывает время существования нашего государства. Именно 21 января во всех областных центрах Украины проходит ее открытие. Затем она будет представлена в каждом районе Сумской области.
15 января в Сумском областном художественном музее им. Никанора Онацкого открылась выставка произведений выдающихся украинцев - уроженцев Сумщины....
Об этом во время совещания по празднованию 80-й годовщины основания Сумской области сообщил руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий....
15 января в Сумской городской галерее, в честь 30-летнего юбилея сумской флористики, состоится открытие выставки работ сумских художников-флористов....
Завтра, 27 грудня, о 14:00 в Конгрес-центрі СумДУ (вул. Покровська, 9/1) відкривається виставки витинанок «Зимове мереживо»....
25 декабря в Сумской городской галерее открылась выставка «Игрушки для ангелочков» талантливой художницы Ани Черненко....