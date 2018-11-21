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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:30207

Сумская футболистка отыграла за сборную

Женская сборная Украины по футболу завершила тренировочный сбор в Португалии.

Наша команда сыграла с местной сборной две товарищеские игры. Первая завершилась ничьей 1:1, вторая - проигрышем 0:3. В первом тайме второго поединка ворота защищала воспитанница сумского футбола Екатерина Самсон. Она пропустила на 10-ой минуте с пенальти, на 16-ой с игры, и была заменена в перерыве.

Спорт Екатерина Самсон Женский футбол Футбол

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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