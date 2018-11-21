Сумская футболистка отыграла за сборную Женская сборная Украины по футболу завершила тренировочный сбор в Португалии.

Наша команда сыграла с местной сборной две товарищеские игры. Первая завершилась ничьей 1:1, вторая - проигрышем 0:3. В первом тайме второго поединка ворота защищала воспитанница сумского футбола Екатерина Самсон. Она пропустила на 10-ой минуте с пенальти, на 16-ой с игры, и была заменена в перерыве.