Сумская футболистка отыграла за сборную

Наша команда сыграла с местной сборной две товарищеские игры. Первая завершилась ничьей 1:1, вторая - проигрышем 0:3. В первом тайме второго поединка ворота защищала воспитанница сумского футбола Екатерина Самсон. Она пропустила на 10-ой минуте с пенальти, на 16-ой с игры, и была заменена в перерыве.
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