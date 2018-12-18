На Сумщине продолжается хоккейный чемпионата области

Высшая лига
ХК «Лидер» (Белополье) - ХК «Шостка» 4:2
ХК «Дружба» - ХК «Сумы» 4:1.
ХК «Конотоп» - ХК «Кролевец» перенесен
Турнирную таблицу возглавляет ХК «Дружба» - 11 очков (в 4 играх), дальше - ХК «Сумы» - 8 (3), ХК «Шостка» 8 (5), ХК «Лидер» - 6 (5), ХК «Кролевец» - 3 (3) и ХК «Конотоп» - 0 (4).
Первая лига
ХК «Ромны» - ХК «Вороны» Сумы 3:2
ХК «Ахтырка-Нефтегаз» - ХК «Коровинцы» 2:1
ХК «Сумы-04» - ХК «Бобры» Сумы 8:7
ХК «Ромны» - ХК «Коровинцы» 2:1
Турнирную таблицу возглавляет ХК «Ахтырка-Нефтегаз» - 12 очков (5 игр), вторыми идут ХК «Ромны» - 9 (5), дальше – ХК «Сумы-04» - 6 (4), ХК «Бобры» - 6 (4), ХК «Вороны» - 5 (5) и «Коровинцы» - 4 (4).
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