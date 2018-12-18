Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:58269

На Сумщине продолжается хоккейный чемпионата области

19-20 января прошли игры 5-го тура чемпионата области по хоккею.

Фото Ямпіль.info

Высшая лига

ХК «Лидер» (Белополье) - ХК «Шостка» 4:2

ХК «Дружба» - ХК «Сумы» 4:1.

ХК «Конотоп» - ХК «Кролевец» перенесен

Турнирную таблицу возглавляет ХК «Дружба» - 11 очков (в 4 играх), дальше - ХК «Сумы» - 8 (3), ХК «Шостка» 8 (5), ХК «Лидер» - 6 (5), ХК «Кролевец» - 3 (3) и ХК «Конотоп» - 0 (4).

Первая лига

ХК «Ромны» - ХК «Вороны» Сумы 3:2

ХК «Ахтырка-Нефтегаз» - ХК «Коровинцы» 2:1

ХК «Сумы-04» - ХК «Бобры» Сумы 8:7

ХК «Ромны» - ХК «Коровинцы» 2:1

Турнирную таблицу возглавляет ХК «Ахтырка-Нефтегаз» - 12 очков (5 игр), вторыми идут ХК «Ромны» - 9 (5), дальше – ХК «Сумы-04» - 6 (4), ХК «Бобры» - 6 (4), ХК «Вороны» - 5 (5) и «Коровинцы» - 4 (4).

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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