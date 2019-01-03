В Сумах обыскали кабинет заместителя мэра 21 января в Сумской мэрии в кабинете заммэра Сум Александра Журбы правоохранители провели обыск.

По данным прокуратуры Сумской области, эти следственные действия были санкционированы судом. Обыск проводился в рамках уголовного производства по факту гибели младенца в лифте дома на улице Супруна, 32/1, пишет sumy.today.

Напомним: 2 января около 16:00 в первом подъезде вышеуказанного дома произошла трагедия. В то время, когда дедушка с матерью вывозили из лифта коляску, внезапно лифт начал двигаться с открытыми дверями. В результате двухмесячный мальчик, который находился в коляске, погиб.

По факту гибели ребенка расследуется уголовное производство. В его рамках прокуратура объявила подозрение электромеханику и директору ООО «Горсумылифт». Прокуратура просила суд взять их под стражу. Но судьи отпустили подозреваемых под ночной домашний арест. Прокуратура с этим не согласилась и подала апелляции, рассмотрение которых в Сумском апелляционном суде назначены на 6 и 8 февраля.