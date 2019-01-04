В Сумах трех подозреваемых в торговле метадоном взяли под стражу 21 января Заречный райсуд г. Сумы избрал меру пресечения трем сумчанам, подозреваемым в торговле метадоном.

Их задержали 19 января. Суд назначил меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 марта, однако в качестве альтернативы подозреваемые когут внести залог в размере 115 тыс. 260 грн каждый. Защита просила домашний арест.

Как сообщала прокуратура Сумской области, они организовали и осуществляли сбыт наркотиков. По месту жительства задержанных и лиц, которым реализовывались наркотические вещества, было проведено 16 санкционированных обысков. Во время следственных действий было изъято вещество, внешне похожее на «метадон», большое количество вещества растительного происхождения, фасовочный материал, весы, предметы, похожие на оружие, и около 20 тыс. грн наличных.

Задержанным было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов группой лиц) УК Украины. Им грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.