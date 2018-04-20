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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:02179

Сумские военные будут получать больше

С 1 января увеличено денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Государственным бюджетом Украины на 2019 год для Министерства обороны Украины предусмотрено рекордные расходы для выплат денежного довольствия военнослужащим – 49,6 млрд гривен (или 48,7% от 101,7 млрд гривен всего годового бюджета оборонного ведомства).

По сравнению с 2018 годом фонд денежного обеспечения на 2019 год увеличен на 15,2 млрд грн, или на 41%. Это позволит увеличить в 2019 году денежное довольствие контрактника Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в 11,3 тыс грн (минимальный размер денежного обеспечения для военнослужащих рядового состава по контракту первого года службы - не менее 10 тыс. грн), командир бригады, которій ранее получал 17-18 тыс. грн, будет получать почти 26 тыс. грн. Командир батальона вместо 14 будет получать 19-23 тыс. грн, а денежное довольствие командира роты составит 16, а не 12 тыс. грн, которые ему сейчас начисляются.

Новые выплаты военнослужащие получат в феврале 2019 года в виде денежного обеспечения за январь 2019 года.

Без надлежащего финансового обеспечения не останутся те, кто, рискуя собственной жизнью, принимает участие в Операции объединенных сил, размер вознаграждения на 1-й линии обороны на глубину ротных опорных пунктов будет составлять 10 тыс. грн в месяц и 4,5 тыс. грн в месяц - в других районах проведения ООС.

То есть минимальное денежное обеспечение военнослужащих, выполняющих задачи в районе проведения операции Объединенных сил, составит более 20 тыс. гривен.

Также не остаются без внимания и решения бытовых, семейных вопросов, которые для военнослужащих крайне важны.

Например, ежегодно выплачивается материальная помощь, а также помощь на оздоровление в размере месячного денежного обеспечения.

Выплачивается подъемная помощь при переезде военнослужащего на новое место военной службы в другой населенный пункт в размере месячного денежного обеспечения на военнослужащего и 50% месячного денежного обеспечения на каждого члена его семьи, который переехал с ним на новое место военной службы.

Для тех, кто работал, но решил свою жизнь посвятить военной службе и был принят на военную службу по контракту, остается рабочее место и заработная плата в полном объеме.

После заключения первого контракта военнослужащим военной службы по контракту выплачивается единовременное пособие: лицам рядового состава – 14 800 грн., лицам сержантского и старшинского состава – 16 700 грн., лицам офицерского состава – 18 500 грн.

Не забывают и про солдат срочной службы и курсантов.

По словам начальника управления организационного и социальных выплат Департамента финансов Министерства обороны Украины Вячеслава Салахова, уже прорабатываются вопросы по изменению механизма получения (подтверждения) классности военнослужащими и увеличение выплат за классную квалификацию; увеличение размеров денежного обеспечения военнослужащим срочной службы (в размере минимального прожиточного минимума и выше) и изменения системы выплаты денежного обеспечения курсантам из числа гражданской молодежи, а именно переход на систему выплаты денежного обеспечения как военнослужащим по контракту.

Общество Военные

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