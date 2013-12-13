Сумчанам покажуть «Обличчя Незалежності»

У п’ятницю, 25 січня, о 17.00 у приміщенні Агенції промоції «Суми» (вул. Соборна, 27) відбудеться презентація книги «Обличчя Незалежності» та однойменного короткометражного фільму, які присвячені життєвим історіям борців за українську державність.
Представники Всеукраїнської громадської організації «Молодий Народний Рух» розкажуть про те, як виникла ідея написання книги зі спогадами, чому це важливо сьогодні та хто був авторами інтерв'ю.
У презентації візьмуть участь сумчани, які причетні до здобуття Незалежності України, чиї спогади увійшли у книгу.
Проект «Обличчя Незалежності» реалізовується ВГО «Молодий Народний Рух» за фінансової підтримки Міністерства молоді та спорту України.
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