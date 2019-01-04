На Сумщине на пожаре сгорел 94-летний пенсионер 21 января в 14:59 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре дома в с. Жихово Середина-Будского района.

Обнаружили возгорание соседи. На тушение направили добровольную пожарную команду местного агропредприятия, местную пожарную команду с с. Уралово и отделение 21-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра, которому пришлось преодолеть расстояние примерно в 32 км.

Как было установлено, огонь охватил деревянное жилое здание и перекинулся на расположенный рядом сарай. Возникла угроза для еще 3 хозяйственных сооружений. Для обеспечения бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось дозаправлять от местного озера, находившегося на расстоянии около 2 км от места пожара. Во время тушения в доме пожарные обнаружили обгоревшее тело человека.

В 17:09 совместными усилиями удалось остановить дальнейшее распространение огня. Чтобы полностью потушить огонь пришлось разбирать конструкции для выявления скрытых очагов горения. В 21:35, использовав около 26 т воды, пожар полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 6 человек личного состава и 1 единица техники 21-й государственной пожарно-спасательной части, 2 работника и 2 единицы техники добровольной и местной пожарных команд.

На месте работала следственно-оперативная группа в составе работников подразделений Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Погибшим оказался хозяин дома 1924 г.р., который жил одиноко. По предварительным выводам специалистов, допустимая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.