Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:24317

Над облсоветом в Сумах повесили новый увеличенный флаг

Сегодня, 22 января, в день столетия со дня исторического акта о воссоединении Украины, над зданием Сумского областного совета подняли государственный флаг Украины, который вдвое больше, чем там был обычно.

Поднятие Флага произошло по инициативе областного депутата Родиона Дученко и при поддержке главы Сумского областного совета Владимира Токаря и главы Сумской ОГА Николая Клочко, пишет сайт облсовета.

Флаг размерами 1,5 на 2 метра, сделан из качественной прочной ткани и сшит на заказ по всем стандартам. Родион Дученко говорит, что такая идея появилась еще в прошлом году, в начале подготовки к 100-летию Дня Соборности Украины. «Моей мечтой было поднять флаг над зданием областного совета именно 22 января и, таким образом, отметить юбилей провозглашения акта воссоединения УНР и ЗНР, который состоялся в 1919 году», - отметил депутат.

Глава областного совета Владимир Токарь отметил, что сто лет спустя именно нынешнее знамя стало официальным знаменем Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, объединившихся в соборное государство. «И именно с ним украинцы, наконец, добились независимости и восстановили собственное государство. Поэтому символично, что именно сегодня мы подняли Знамя больше, чем предыдущие, который символизирует патриотизм и единения жителей Сумщины».

Общество Государственный флаг День соборости Украины Родион Дученко Сумской облсовет Флаг Украины

По тематике

Як у Сумах відзначатимуть 100-річчя Соборності України
Вчера 08:04

Як у Сумах відзначатимуть 100-річчя Соборності України

У рамках відзначення 100-річчя проголошення Акта злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки в Сумах запланована низка заходів....

В Сумском облсовете исчезла одна из фракций
14.12.2018 11:05

В Сумском облсовете исчезла одна из фракций

Сегодня, 14 декабря, проходит сессия Сумского областного совета....

Следующая сессия Сумского облсовета пройдет в следующую пятницу
06.12.2018 15:32

Следующая сессия Сумского облсовета пройдет в следующую пятницу

14 декабря состоится 24-ая сессия Сумского областного совета седьмого созыва....

В Сумах на площади Независимости повесили перевернутый государственный флаг Украины
31.08.2018 16:50

В Сумах на площади Независимости повесили перевернутый государственный флаг Украины

Перед праздником Дня города на площади Независимости на флагштоках развесили флаги....

01.08.2018 09:50

Следующая сессия облсовета пройдет 7 сентября

Об этом соответствующее распоряжение подписал глава Сумского областного совета Владимир Токарь....

Новости

Як у Сумах відзначатимуть 100-річчя Соборності України
Вчера 08:04
Псевдоавтобусы будут возить сумчан еще минимум три года
Сегодня 14:35
Неуплата за «лишний» газ не избавит сумчан от субсидии
Сегодня 14:23
В Сумах отмечают День Соборности Украины (фоторепортаж)
Сегодня 14:13
Сумские пограничники нашли больше сотни контрабандных книг
Сегодня 13:55
В Сумах полицейские спасли женщине жизнь
Сегодня 13:50
На Сумщине регистрировать сельхозтехнику будут управления Госпродпотребслужбы
Сегодня 13:14
На Сумщине задержали квартет рекэтиров
Сегодня 13:06
Маршрутки в Сумах рассыпаются? И так сойдет…
Сегодня 12:54
Андрей Ермолаев: «Все кандидаты от Юго-Востока должны сняться в пользу кандидата, имеющего шансы на победу»
Сегодня 12:38
В Сумах хотят призвать прихожан Московской церкви перейти в ПЦУ
Сегодня 12:35
На Сумщине поймали антиукраинского пропагандиста (видео)
Сегодня 12:17
view counter
view counter

Статьи

Впервые в Сумах выставка черепах со всего мира
Вчера 16:17
Сергій Каплін у Сумах: Сумщина стане українським Кувейтом, а Україна побудує шведську соціальну модель
17.01.2019 11:38
Сумчане смогут получать субсидию в денежной форме
16.01.2019 16:39
Земля и люди: прокуратура против землевладельца
16.01.2019 16:23
Как в Сумах обучают социальному предпринимательству ветеранов АТО
15.01.2019 17:10
Літо взимку: у Сумах проходить виставка кращих робіт головного ленд-арт фестивалю країни
14.01.2019 16:48
Всі грані Висоцького
14.01.2019 12:53
Сумчанам показали «Холст Масло Воду»
12.01.2019 23:54
Участник АТО встретил Новый год в обновленной квартире
09.01.2019 15:59
Итоги-2018: приобретения и потери
09.01.2019 15:27
«Операция «Монетизация»: власть снова меняет правила предоставления субсидий ®
07.01.2019 17:16
Андрей Пышный: «Балансы госбанков нужно очищать от токсичных активов, а не декорировать или консервировать»
04.01.2019 13:14
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.