Над облсоветом в Сумах повесили новый увеличенный флаг Сегодня, 22 января, в день столетия со дня исторического акта о воссоединении Украины, над зданием Сумского областного совета подняли государственный флаг Украины, который вдвое больше, чем там был обычно.

Поднятие Флага произошло по инициативе областного депутата Родиона Дученко и при поддержке главы Сумского областного совета Владимира Токаря и главы Сумской ОГА Николая Клочко, пишет сайт облсовета.

Флаг размерами 1,5 на 2 метра, сделан из качественной прочной ткани и сшит на заказ по всем стандартам. Родион Дученко говорит, что такая идея появилась еще в прошлом году, в начале подготовки к 100-летию Дня Соборности Украины. «Моей мечтой было поднять флаг над зданием областного совета именно 22 января и, таким образом, отметить юбилей провозглашения акта воссоединения УНР и ЗНР, который состоялся в 1919 году», - отметил депутат.

Глава областного совета Владимир Токарь отметил, что сто лет спустя именно нынешнее знамя стало официальным знаменем Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, объединившихся в соборное государство. «И именно с ним украинцы, наконец, добились независимости и восстановили собственное государство. Поэтому символично, что именно сегодня мы подняли Знамя больше, чем предыдущие, который символизирует патриотизм и единения жителей Сумщины».