В центре Сум отключили воду КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 22 января.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода на ул. Кузнечная, 56 сегодня, 22 января, прекращено водоснабжение домов №№ 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 по ул. ул. Кузнечная.

После завершения работ подача воды будет восстановлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.