Лента

admin
admin
Сегодня 12:38173

Андрей Ермолаев: «Все кандидаты от Юго-Востока должны сняться в пользу кандидата, имеющего шансы на победу»

Если оппозиционные политики не смогут объединиться до президентских выборов, это даст шанс власти на победу.

Об этом заявил политолог, директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев в эфире телеканала NewsOne. 

По мнению политолога, для предотвращения этого сценария необходимо, чтобы все кандидаты, выступающие за мир, сняли свои кандидатуры в пользу кандидата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрия Бойко. 

«В кругу оппозиционных сил до сих пор продолжается раздрай. И потому я обращаюсь ко всем участникам этих процессов, которые, надеюсь, меня услышат. Ваша гордыня приведет к тому, что нужный процент в первом туре будет распылен, растаскан по вашим партийным квартирам. Уверяю вас, это вам не поможет на парламентских выборах, но это сделает возможным сохранение нынешней власти», – заявил Андрей Ермолаев.

Директор института «Новая Украина» убежден, что нынешняя власть, учитывая ее актерское мастерство, спланированные туры и деньги, которые будут розданы в виде монетизации субсидий, сможет при таких раскладах не только войти во второй тур, но даже претендовать на победу.

«Что тогда вы будете делать, я не знаю. Исходя из партийной прагматики, несмотря на съезды и выдвижение кандидатов, подумайте еще раз и снимите свои кандидатуры в пользу кандидата, который способен победить. Кандидата от Юго-Востока и Центра, от сил, выступающих за мир. На сегодняшний день, какие шаги не предпринимались бы, реальные шансы на победу имеет только кандидат от «Оппозиционной платформы» Юрий Бойко», – считает эксперт.

Согласно последним соцопросам, Юрий Бойко входит в тройку лидеров президентского рейтинга. Так, в опросе, проведенном в январе Институтом анализа и прогнозирования лидер «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко имеет 11,6% поддержки и занимает третью строчку, отставая от идущего вторым Владимира Зеленского на 1,3%.

Политика

Новости

Як у Сумах відзначатимуть 100-річчя Соборності України
Вчера 08:04
Псевдоавтобусы будут возить сумчан еще минимум три года
Сегодня 14:35
Неуплата за «лишний» газ не избавит сумчан от субсидии
Сегодня 14:23
В Сумах отмечают День Соборности Украины (фоторепортаж)
Сегодня 14:13
Сумские пограничники нашли больше сотни контрабандных книг
Сегодня 13:55
В Сумах полицейские спасли женщине жизнь
Сегодня 13:50
На Сумщине регистрировать сельхозтехнику будут управления Госпродпотребслужбы
Сегодня 13:14
На Сумщине задержали квартет рекэтиров
Сегодня 13:06
Маршрутки в Сумах рассыпаются? И так сойдет…
Сегодня 12:54
Андрей Ермолаев: «Все кандидаты от Юго-Востока должны сняться в пользу кандидата, имеющего шансы на победу»
Сегодня 12:38
В Сумах хотят призвать прихожан Московской церкви перейти в ПЦУ
Сегодня 12:35
На Сумщине поймали антиукраинского пропагандиста (видео)
Сегодня 12:17
view counter
view counter

Статьи

Впервые в Сумах выставка черепах со всего мира
Вчера 16:17
Сергій Каплін у Сумах: Сумщина стане українським Кувейтом, а Україна побудує шведську соціальну модель
17.01.2019 11:38
Сумчане смогут получать субсидию в денежной форме
16.01.2019 16:39
Земля и люди: прокуратура против землевладельца
16.01.2019 16:23
Как в Сумах обучают социальному предпринимательству ветеранов АТО
15.01.2019 17:10
Літо взимку: у Сумах проходить виставка кращих робіт головного ленд-арт фестивалю країни
14.01.2019 16:48
Всі грані Висоцького
14.01.2019 12:53
Сумчанам показали «Холст Масло Воду»
12.01.2019 23:54
Участник АТО встретил Новый год в обновленной квартире
09.01.2019 15:59
Итоги-2018: приобретения и потери
09.01.2019 15:27
«Операция «Монетизация»: власть снова меняет правила предоставления субсидий ®
07.01.2019 17:16
Андрей Пышный: «Балансы госбанков нужно очищать от токсичных активов, а не декорировать или консервировать»
04.01.2019 13:14
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.