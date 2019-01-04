Андрей Ермолаев: «Все кандидаты от Юго-Востока должны сняться в пользу кандидата, имеющего шансы на победу» Если оппозиционные политики не смогут объединиться до президентских выборов, это даст шанс власти на победу.

Об этом заявил политолог, директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев в эфире телеканала NewsOne.

По мнению политолога, для предотвращения этого сценария необходимо, чтобы все кандидаты, выступающие за мир, сняли свои кандидатуры в пользу кандидата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрия Бойко.

«В кругу оппозиционных сил до сих пор продолжается раздрай. И потому я обращаюсь ко всем участникам этих процессов, которые, надеюсь, меня услышат. Ваша гордыня приведет к тому, что нужный процент в первом туре будет распылен, растаскан по вашим партийным квартирам. Уверяю вас, это вам не поможет на парламентских выборах, но это сделает возможным сохранение нынешней власти», – заявил Андрей Ермолаев.

Директор института «Новая Украина» убежден, что нынешняя власть, учитывая ее актерское мастерство, спланированные туры и деньги, которые будут розданы в виде монетизации субсидий, сможет при таких раскладах не только войти во второй тур, но даже претендовать на победу.

«Что тогда вы будете делать, я не знаю. Исходя из партийной прагматики, несмотря на съезды и выдвижение кандидатов, подумайте еще раз и снимите свои кандидатуры в пользу кандидата, который способен победить. Кандидата от Юго-Востока и Центра, от сил, выступающих за мир. На сегодняшний день, какие шаги не предпринимались бы, реальные шансы на победу имеет только кандидат от «Оппозиционной платформы» Юрий Бойко», – считает эксперт.

Согласно последним соцопросам, Юрий Бойко входит в тройку лидеров президентского рейтинга. Так, в опросе, проведенном в январе Институтом анализа и прогнозирования лидер «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко имеет 11,6% поддержки и занимает третью строчку, отставая от идущего вторым Владимира Зеленского на 1,3%.