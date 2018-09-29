Сумские пограничники нашли больше сотни контрабандных книг В поезде «Москва - Кишинев» пограничники обнаружили скрытую печатную продукцию.

21 января пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили печатную продукцию, скрытую от контроля.

В пункт контроля «Хутор - Михайловский» на въезд в Украину прибыл поезд «Москва-Кишинев». Во время осмотра одного из вагонов правоохранители обнаружили в нише для багажа 134 книги. Товар скрыл от погранично-таможенного контроля и пытался незаконно переместить через границу гражданин Молдовы 1974 года рождения.

Сейчас книги изъяты компетентными правоохранительными органами. На иностранца составлены соответствующие административные материалы.