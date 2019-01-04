Псевдоавтобусы будут возить сумчан еще минимум три года Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Заменить маршрутки на крупногабаритные автобусы на маршрутах 12, 7, 61, 10, 60 и 20».

«Маршруты 12, 7, 61, 10, 60 и 20 являются очень важны маршрутами в городе, так как пролегают через кварталы и улицы, где проживает и работает большое количество горожан, а потому в часы пик на них невозможно даже и рассчитывать, т.к. они всегда переполнены через край. Поэтому чтобы облегчить подборе в часы пик предлагаю заменить обычные «Богданы» и «Руты» на крупногабаритные автобусы (МАЗ, ЛАЗ и др.)», - писал автор петиции Шевченко Владимир Владимирович.

Ответ на электронную петицию от транспортного отдела горсовета сводится к тому, что нужно ждать следующего конкурса, который пройдет после окончания действия нынешних договоров с перевозчиками в 2022 году.