Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:35153

Псевдоавтобусы будут возить сумчан еще минимум три года

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Заменить маршрутки на крупногабаритные автобусы на маршрутах 12, 7, 61, 10, 60 и 20».

«Маршруты 12, 7, 61, 10, 60 и 20 являются очень важны маршрутами в городе, так как пролегают через кварталы и улицы, где проживает и работает большое количество горожан, а потому в часы пик на них невозможно даже и рассчитывать, т.к. они всегда переполнены через край. Поэтому чтобы облегчить подборе в часы пик предлагаю заменить обычные «Богданы» и «Руты» на крупногабаритные автобусы (МАЗ, ЛАЗ и др.)», - писал автор петиции Шевченко Владимир Владимирович.

Ответ на электронную петицию от транспортного отдела горсовета сводится к тому, что нужно ждать следующего конкурса, который пройдет после окончания действия нынешних договоров с перевозчиками в 2022 году.

Общество Большие автобусы Маршрутки Петиция

По тематике

Маршрутки в Сумах рассыпаются? И так сойдет…
Сегодня 12:54

Маршрутки в Сумах рассыпаются? И так сойдет…

Сумские чиновники дали отписку на петицию о рассыпающихся маршрутках....

Ремонт канализации на Набережной р. Стрелка обещают начать уже в январе
17.01.2019 13:29

Ремонт канализации на Набережной р. Стрелка обещают начать уже в январе

Получила ответ сумских городских властей онлайн-петиция «Ремонт канализации в центре города»....

Урны вернутся на Чешку не раньше апреля
17.01.2019 12:32

Урны вернутся на Чешку не раньше апреля

Получила ответ сумских городских властей онлайн-петиция «Вернуть на озера Чеха урны»....

Исполком поддержал петицию экс-мэра Сум
15.01.2019 13:43

Исполком поддержал петицию экс-мэра Сум

Сегодня, 15 января, на заседании исполкома Сумского горсовета рассматривали петицию экс-мэра Сум Геннадия Минаева «Сохраним зеленую зону на Театральной площади»....

15.01.2019 10:42

Проезд в сумских маршрутках пока не дорожает

Сегодня, 15 января, проходит заседание исполкома Сумского горсовета....

Новости

Як у Сумах відзначатимуть 100-річчя Соборності України
Вчера 08:04
Псевдоавтобусы будут возить сумчан еще минимум три года
Сегодня 14:35
Неуплата за «лишний» газ не избавит сумчан от субсидии
Сегодня 14:23
В Сумах отмечают День Соборности Украины (фоторепортаж)
Сегодня 14:13
Сумские пограничники нашли больше сотни контрабандных книг
Сегодня 13:55
В Сумах полицейские спасли женщине жизнь
Сегодня 13:50
На Сумщине регистрировать сельхозтехнику будут управления Госпродпотребслужбы
Сегодня 13:14
На Сумщине задержали квартет рекэтиров
Сегодня 13:06
Маршрутки в Сумах рассыпаются? И так сойдет…
Сегодня 12:54
Андрей Ермолаев: «Все кандидаты от Юго-Востока должны сняться в пользу кандидата, имеющего шансы на победу»
Сегодня 12:38
В Сумах хотят призвать прихожан Московской церкви перейти в ПЦУ
Сегодня 12:35
На Сумщине поймали антиукраинского пропагандиста (видео)
Сегодня 12:17
view counter
view counter

Статьи

Впервые в Сумах выставка черепах со всего мира
Вчера 16:17
Сергій Каплін у Сумах: Сумщина стане українським Кувейтом, а Україна побудує шведську соціальну модель
17.01.2019 11:38
Сумчане смогут получать субсидию в денежной форме
16.01.2019 16:39
Земля и люди: прокуратура против землевладельца
16.01.2019 16:23
Как в Сумах обучают социальному предпринимательству ветеранов АТО
15.01.2019 17:10
Літо взимку: у Сумах проходить виставка кращих робіт головного ленд-арт фестивалю країни
14.01.2019 16:48
Всі грані Висоцького
14.01.2019 12:53
Сумчанам показали «Холст Масло Воду»
12.01.2019 23:54
Участник АТО встретил Новый год в обновленной квартире
09.01.2019 15:59
Итоги-2018: приобретения и потери
09.01.2019 15:27
«Операция «Монетизация»: власть снова меняет правила предоставления субсидий ®
07.01.2019 17:16
Андрей Пышный: «Балансы госбанков нужно очищать от токсичных активов, а не декорировать или консервировать»
04.01.2019 13:14
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.