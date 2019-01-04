В Сумах полицейские спасли женщине жизнь Сумчанка, намереваясь покончить жизнь самоубийством, сообщила об этом своим родственникам, проживающих в другом регионе страны. Получив от нее электронное письмо, они обратились за помощью в полицию.

21 января в службу «102» поступил телефонный звонок с просьбой о помощи. Заявитель рассказал: его родственница, 50-летняя жительница Сум, послала им по электронной почте сообщение о том, что намерена совершить самоубийство. На телефонные звонки не отвечает, что с ней - неизвестно. Сам же он проверить, что с ней не может, поскольку в настоящее время находится в другом городе.

По указанному адресу выехали сотрудники полиции города Сумы. Они опросили соседей женщины, и узнали, что ее три дня никто из них не видел.

«Взвесив все обстоятельства, наши сотрудники приняли решение взломать дверь, - комментирует ситуацию Павел Карабута, начальник Сумского отдела полиции. - Как выяснилось, такая решительность спасла женщине жизнь. Когда работники полиции вошли в квартиру, они застали еще ее живой. Гражданка лежала на полу без сознания. По всей видимости, она приняла избыточное количество медицинских препаратов. У окна была приготовлена веревка с петлей».

Вызванная бригада неотложной помощи доставила сумчанку в реанимацию, и сейчас она находится под наблюдением врачей. А работники полиции проверяют причины и обстоятельства, которые заставили женщину к такому шагу, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.