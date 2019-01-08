В Глухове поделили землю между учасниками АТО

21 января в зале заседаний исполнительного комитета Глуховского городского совета проишло распределение путем публичной жеребьевки земельных участков для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений согласно сформированного реестра участников боевых действий, которые принимали непосредственное участие в антитеррористической операции и зарегистрированы в городе Глухове, сообщает Глуховский горсовет.
Данную процедуру в очередной раз было проведено на основании решения Глуховского городского совета № 951 «Об обеспечении участников боевых действий, которые принимали непосредственное участие в антитеррористической операции земельными участками» от 29.07.2015 года (с изменениями и дополнениями).
На жеребьевку было выставлено 19 земельных участков. В нем приняли участие 19 участников АТО, которые были внесены в реестр по состоянию на 21.01.2019.
В зале присутствовали члены комиссии по распределению земельных участков, участники боевых действий - участники АТО, представители СМИ. Жеребьевка осуществлял заместитель главы совета ветеранов и участников антитеррористической операции при Глуховском городском совете и его исполнительном комитете Александр Насоненко.
Следующее распределение земельных участков станет возможным после утверждения разрешения на разработку детального плана территории на ближайшем заседании сессии городского совета.
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