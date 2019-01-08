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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:24210

В Глухове поделили землю между учасниками АТО

В Глухове состоялось распределение земельных участков участникам АТО.

21 января в зале заседаний исполнительного комитета Глуховского городского совета проишло распределение путем публичной жеребьевки земельных участков для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений согласно сформированного реестра участников боевых действий, которые принимали непосредственное участие в антитеррористической операции и зарегистрированы в городе Глухове, сообщает Глуховский горсовет.

Данную процедуру в очередной раз было проведено на основании решения Глуховского городского совета № 951 «Об обеспечении участников боевых действий, которые принимали непосредственное участие в антитеррористической операции земельными участками» от 29.07.2015 года (с изменениями и дополнениями).

На жеребьевку было выставлено 19 земельных участков. В нем приняли участие 19 участников АТО, которые были внесены в реестр по состоянию на 21.01.2019.

В зале присутствовали члены комиссии по распределению земельных участков, участники боевых действий - участники АТО, представители СМИ. Жеребьевка осуществлял заместитель главы совета ветеранов и участников антитеррористической операции при Глуховском городском совете и его исполнительном комитете Александр Насоненко.

Следующее распределение земельных участков станет возможным после утверждения разрешения на разработку детального плана территории на ближайшем заседании сессии городского совета.

Общество Глухов Земля АТО Участники АТО

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