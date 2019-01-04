Лента

Олег Демьяненко
Олег Демьяненко
Сегодня 14:13256

В Сумах отмечают День Соборности Украины (фоторепортаж)

Сегодня Украина празднует 100-летие Соборности

фото Олега Демьяненко

22 января, в столетие со дня исторического акта о воссоединении Украины, в Сумах прошли торжественные мероприятия с участием руководителей города и области.

Торжества начались с чествования павших за мир, свободу и независимость Украины. Представители власти жители города возложили цветы к памятному знаку Героям Небесной Сотни, на Петропавловской. 

Потом участники перешли на городское кладбище, где прошла панихида и возложение цветов к могилам воинов, погибшим в зоне АТО.

Продолжилось празднование Крестным ходом духовенства и верующих от Свято-Воскресенского кафедрального собора к памятнику Тарасу Шевченко, где состоялся торжественный митинг «Соборна та єдина – рідна Україна», и возложение цветов к памятнику Кобзарю.

Общество

Новости

Як у Сумах відзначатимуть 100-річчя Соборності України
Вчера 08:04
Псевдоавтобусы будут возить сумчан еще минимум три года
Сегодня 14:35
Неуплата за «лишний» газ не избавит сумчан от субсидии
Сегодня 14:23
В Сумах отмечают День Соборности Украины (фоторепортаж)
Сегодня 14:13
Сумские пограничники нашли больше сотни контрабандных книг
Сегодня 13:55
В Сумах полицейские спасли женщине жизнь
Сегодня 13:50
На Сумщине регистрировать сельхозтехнику будут управления Госпродпотребслужбы
Сегодня 13:14
На Сумщине задержали квартет рекэтиров
Сегодня 13:06
Маршрутки в Сумах рассыпаются? И так сойдет…
Сегодня 12:54
Андрей Ермолаев: «Все кандидаты от Юго-Востока должны сняться в пользу кандидата, имеющего шансы на победу»
Сегодня 12:38
В Сумах хотят призвать прихожан Московской церкви перейти в ПЦУ
Сегодня 12:35
На Сумщине поймали антиукраинского пропагандиста (видео)
Сегодня 12:17
view counter
view counter

Статьи

Впервые в Сумах выставка черепах со всего мира
Вчера 16:17
Сергій Каплін у Сумах: Сумщина стане українським Кувейтом, а Україна побудує шведську соціальну модель
17.01.2019 11:38
Сумчане смогут получать субсидию в денежной форме
16.01.2019 16:39
Земля и люди: прокуратура против землевладельца
16.01.2019 16:23
Как в Сумах обучают социальному предпринимательству ветеранов АТО
15.01.2019 17:10
Літо взимку: у Сумах проходить виставка кращих робіт головного ленд-арт фестивалю країни
14.01.2019 16:48
Всі грані Висоцького
14.01.2019 12:53
Сумчанам показали «Холст Масло Воду»
12.01.2019 23:54
Участник АТО встретил Новый год в обновленной квартире
09.01.2019 15:59
Итоги-2018: приобретения и потери
09.01.2019 15:27
«Операция «Монетизация»: власть снова меняет правила предоставления субсидий ®
07.01.2019 17:16
Андрей Пышный: «Балансы госбанков нужно очищать от токсичных активов, а не декорировать или консервировать»
04.01.2019 13:14
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.