В Сумах отмечают День Соборности Украины (фоторепортаж) Сегодня Украина празднует 100-летие Соборности

22 января, в столетие со дня исторического акта о воссоединении Украины, в Сумах прошли торжественные мероприятия с участием руководителей города и области.

Торжества начались с чествования павших за мир, свободу и независимость Украины. Представители власти жители города возложили цветы к памятному знаку Героям Небесной Сотни, на Петропавловской.

Потом участники перешли на городское кладбище, где прошла панихида и возложение цветов к могилам воинов, погибшим в зоне АТО.

Продолжилось празднование Крестным ходом духовенства и верующих от Свято-Воскресенского кафедрального собора к памятнику Тарасу Шевченко, где состоялся торжественный митинг «Соборна та єдина – рідна Україна», и возложение цветов к памятнику Кобзарю.