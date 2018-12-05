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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:23117

Неуплата за «лишний» газ не избавит сумчан от субсидии

Сумчанам разъяснили относительно платежек на оплату за потребленный природный газ.

В правовом управлении Сумского горсовета прокомментировали ситуацию по поступлению сумчанам от ПАО «Сумыгаз» квитанций на оплату за потребленный природный газ в квартирах, оборудованных плитой газовой при наличии централизованного горячего водоснабжения.

В таких платежках нормы потребления природного газа указаны в расчете 9,8 куб.м. в месяц на одного человека, что не соответствует законодательству.

Начальник правового управления Олег Чайченко обращает внимание, что 30 мая прошлого года Окружной административный суд города Киева по делу № 826/2507/18 по иску ПАО «Хмельницкгаз» к Кабинету Министров Украины принял решение, которым признано противоправным и недействительным постановление КМУ от 23.03.2016 № 203 «О нормах потребления природного газа населением при отсутствии газовых счетчиков» и признал противоправным и недействительным пункт 1 перечня постановлений КМУ, которые утратили силу, утвержденного постановлением КМУ от 23.03.2016 № 204.

Кроме того, 9 августа 2018 года постановлением Киевского апелляционного административного суда по делу № 826/2507/18 решение Окружного административного суда города Киева от 30.05.2018 оставлено без изменений и вступило в законную силу.

По мнению ПАО «Сумыгаз», с 9 августа норма потребления для вышеупомянутых потребителей составляет 9,8 куб.м в месяц на одного человека с учетом возобновления действия правительственного постановления от 08.06.1996 № 619 «Об утверждении норм потребления природного газа населением при отсутствии газовых счетчиков» в редакции 2002 года, когда норма потребления была установлена в объеме 9,8 куб.м.

Однако, такая позиция ПАО «Сумыгаз» не основывается на законодательстве Украины. Правовое управление приводит аргументы на этот счет.

1. Непосредственно в судебном решении отсутствует ссылка на возобновление действия постановления КМУ от 08.06.1996 № 619 «Об утверждении норм потребления природного газа населением при отсутствии газовых счетчиков» в целом и в редакции 2002 года. Кабинетом Министров Украины до сих пор не принято решение о возобновлении действия постановления КМ Украины от 08.06.1996 № 619 в редакции 2002 года. Более того, на официальном сайте Верховной Рады Украины правительственное постановление от 08.06.1996 № 619 по состоянию на 21.01.2019 указано как потерявшая силу.

2. В настоящее время в Украине вопрос относительно законодательного урегулирования правовых отношений, связанных с определением системы, видов, иерархии нормативно-правовых актов, последствий их отмены издателем или судом и т.п. не урегулирован, хотя с октября 1994 года неоднократно происходили попытки принять закон о нормативно-правовых актах. Сейчас законом или подзаконными актами не определено, какие должны наступать последствия в связи с отменой нормативно-правового акта или признании его противоправным. Восстановление действия нормативного акта, который утратил силу на основании другого нормативного акта, признанного судом противоправным, законодательством Украины не предполагается.

Таким образом, отсутствуют основания для восстановления действия постановления КМ Украины от 08.06.1996 № 619 в связи с отменой судом постановления КМ Украины от 23.03.2016 № 203.

3. Бюджетом Украины на 2019 год предусмотрено проведение субсидирования граждан исходя из нормы потребления 3,3 куб.м в месяц на одного человека и уплата гражданами за потребленный газ из расчета нормы потребления 9,8 куб.м, во-первых, будет субсидироваться только в части 3,3 куб.м, во-вторых, противоречит содержанию государственной политики в сфере социальных гарантий и стандартов, поскольку лишает граждан не только получать от государства социальную помощь, но и заставлять платить потребителей в три раза большую сумму за газ.

4. В любом случае, ситуация с определением нормы потребления газа за указанной категорией граждан должна быть решена в пользу граждан, ставших заложниками некачественного нормативного акта и безответственного отношения к ним со стороны ПАО «Сумыгаз».

Убытки, которые могут быть нанесены гражданам или ПАО «Сумыгаз», должно возместить государство, поскольку именно на государство возложена конституционная обязанность обеспечения социальной защиты граждан Украины.

Право Норма потребления газа ПАО «Сумыгаз» Субсидии

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