Внимание сумчан: ухудшение погодных условий на территории Украины

23 января в Винницкой, днем в Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях, ночью 24 января в Сумской, Харьковской и Луганской областях сильный снег (прирост снежного покрова 10-15 см, местами до 20 см); в южных, Днепропетровской и Донецкой областях снег с переходом в дождь, местами гололед и налипание мокрого снега; в Украине, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с, метели.
Патрульные обращаются к водителям: будьте внимательны за рулем, следите за дорожной обстановкой и соблюдайте правила дорожного движения. Убедительно просят водителей не мешать работе снегоуборочной техники и не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.
Если во время движения вы увидели, что кто-то попал в затруднительное положение из-за непогоды - звоните по номеру 102 или сообщите об этом аварийные службы.
Просьба к водителям крупногабаритных транспортных средств: по возможности воздержаться от поездок по регионам, где будет царить непогода.
В отдельных регионах Украины прогнозируют значительное осложнение погодных условий....
По данным Укргидрометцентра, 25 декабря в связи с выходом южного циклона в восточных, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях...
Об этом сообщают в Межрегиональном центре быстрого реагирования в Ромнах....
В связи с выходом южного циклона 12-13 декабря в Сумской области ожидаются сложные погодные условия....
По информации Сумского областного центра по гидрометеорологии, вследствие влияния циклона с юга на территории Сумской области 1 декабря ожидается сильный...