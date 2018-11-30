Внимание сумчан: ухудшение погодных условий на территории Украины Патрульная полиция Сумской области предупреждает об ухудшении погодных условий.

23 января в Винницкой, днем в Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях, ночью 24 января в Сумской, Харьковской и Луганской областях сильный снег (прирост снежного покрова 10-15 см, местами до 20 см); в южных, Днепропетровской и Донецкой областях снег с переходом в дождь, местами гололед и налипание мокрого снега; в Украине, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с, метели.

Патрульные обращаются к водителям: будьте внимательны за рулем, следите за дорожной обстановкой и соблюдайте правила дорожного движения. Убедительно просят водителей не мешать работе снегоуборочной техники и не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.

Если во время движения вы увидели, что кто-то попал в затруднительное положение из-за непогоды - звоните по номеру 102 или сообщите об этом аварийные службы.

Просьба к водителям крупногабаритных транспортных средств: по возможности воздержаться от поездок по регионам, где будет царить непогода.