Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:04237

Внимание сумчан: ухудшение погодных условий на территории Украины

Патрульная полиция Сумской области предупреждает об ухудшении погодных условий.

23 января в Винницкой, днем в Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях, ночью 24 января в Сумской, Харьковской и Луганской областях сильный снег (прирост снежного покрова 10-15 см, местами до 20 см); в южных, Днепропетровской и Донецкой областях снег с переходом в дождь, местами гололед и налипание мокрого снега; в Украине, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с, метели.

Патрульные обращаются к водителям: будьте внимательны за рулем, следите за дорожной обстановкой и соблюдайте правила дорожного движения. Убедительно просят водителей не мешать работе снегоуборочной техники и не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.

Если во время движения вы увидели, что кто-то попал в затруднительное положение из-за непогоды - звоните по номеру 102 или сообщите об этом аварийные службы.

Просьба к водителям крупногабаритных транспортных средств: по возможности воздержаться от поездок по регионам, где будет царить непогода.

Общество Непогода

По тематике

В Украине прогнозируют осложнение погодных условий
09.01.2019 15:53

В Украине прогнозируют осложнение погодных условий

В отдельных регионах Украины прогнозируют значительное осложнение погодных условий....

Внимание! Ухудшение погодных условий на Сумщине
23.12.2018 21:58

Внимание! Ухудшение погодных условий на Сумщине

По данным Укргидрометцентра, 25 декабря в связи с выходом южного циклона в восточных, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях...

На Сумщине из-за снега деревья падают на дороги
13.12.2018 16:09

На Сумщине из-за снега деревья падают на дороги

Об этом сообщают в Межрегиональном центре быстрого реагирования в Ромнах....

На Сумщине ожидается ухудшение погоды
11.12.2018 09:28

На Сумщине ожидается ухудшение погоды

В связи с выходом южного циклона 12-13 декабря в Сумской области ожидаются сложные погодные условия....

30.11.2018 14:36

В первый день зимы на Сумщине ожидаются сложные погодные условия

По информации Сумского областного центра по гидрометеорологии, вследствие влияния циклона с юга на территории Сумской области 1 декабря ожидается сильный...

Новости

Боевики на Донбассе взяли в плен военного с Сумщины (видео)
Сегодня 15:13
Як у Сумах відзначатимуть 100-річчя Соборності України
Вчера 08:04
Юрий Бойко и Вадим Рабинович: Оппозиция должна объединиться ради будущего Украины
Сегодня 18:44
Сумской баскетболист стал лучшим во втором туре Суперлиги 3х3
Сегодня 18:20
В Ромнах вор-рецидивист ограбил именинницу и гостя
Сегодня 17:54
Из-за нарушений у «Горсумылифта» отозвали лицензию
Сегодня 17:19
Внимание сумчан: ухудшение погодных условий на территории Украины
Сегодня 17:04
В Глухове поделили землю между учасниками АТО
Сегодня 16:24
В Сумах наркоман чуть не откинулся от передоза
Сегодня 16:00
Школьников Сумщины приглашают на всеукраинский конкурс по программированию
Сегодня 15:52
В Охтирці відреставрували 100-річний прапор
Сегодня 15:35
Поборы в сумских больницах рассмотрят на заседании исполкома
Сегодня 15:16
view counter
view counter

Статьи

Александр Соколов: «Удел Швондеров – горланить песни, а не писать законы» ®
Сегодня 18:59
Київські роботи сумського художника: виставка «Полотно Вода Олія»
Сегодня 17:06
Впервые в Сумах выставка черепах со всего мира
Вчера 16:17
Сергій Каплін у Сумах: Сумщина стане українським Кувейтом, а Україна побудує шведську соціальну модель
17.01.2019 11:38
Сумчане смогут получать субсидию в денежной форме
16.01.2019 16:39
Земля и люди: прокуратура против землевладельца
16.01.2019 16:23
Как в Сумах обучают социальному предпринимательству ветеранов АТО
15.01.2019 17:10
Літо взимку: у Сумах проходить виставка кращих робіт головного ленд-арт фестивалю країни
14.01.2019 16:48
Всі грані Висоцького
14.01.2019 12:53
Сумчанам показали «Холст Масло Воду»
12.01.2019 23:54
Участник АТО встретил Новый год в обновленной квартире
09.01.2019 15:59
Итоги-2018: приобретения и потери
09.01.2019 15:27
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.