Ночью в Сумах полгорода будет без воды

Для проведения аварийно-ремонтных работ 23 января с 22:00 и до окончания работ будет остановлена работа Токаревской насосной станции. В связи с этим будет прекращена подача воды в дома жителей 9-го, 10-го, 12-го микрорайона, ул. Харьковская, СКД, Зеленко, Прокофьева, Замостянская, Мирошниченко и района Васильевки.
После завершения работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
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