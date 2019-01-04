Ночью в Сумах полгорода будет без воды КП «Горводоканал» сообщает об остановке Токаревского водозабора.

Для проведения аварийно-ремонтных работ 23 января с 22:00 и до окончания работ будет остановлена работа Токаревской насосной станции. В связи с этим будет прекращена подача воды в дома жителей 9-го, 10-го, 12-го микрорайона, ул. Харьковская, СКД, Зеленко, Прокофьева, Замостянская, Мирошниченко и района Васильевки.

После завершения работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.