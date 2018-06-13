Боевики на Донбассе взяли в плен военного с Сумщины

"Панченко Станислав Мирославович действительно боец 58 ОМПБр. Мы акцентируем внимание на то, что, скорее всего, сказанные им слова на видео являются результатом психологического или даже физического давления путем "обработки" военнослужащего. Подтверждением этого является то, что видео обращение опубликовалось только на третий день после исчезновения военнослужащего. Фактически этого достаточно для проведения "разъяснительной" работы", - сообщается на странице 58-й бригады в соцсети Фейсбуке.
В этом контексте в бригаде напомнили, что все информационные материалы пророссийских наемников являются "ничем иным как элементом информационной войны".
Напомним, что 21 января боевики обнародовали видео с Панченко, где тот якобы признается в том, что он пошел на сторону "ДНР" "убивать" после того, как "выпил с друзьями водки и покурил марихуаны".
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