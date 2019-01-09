Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:54145

В Ромнах вор-рецидивист ограбил именинницу и гостя

Происшествие случилось в одном из кафе города Ромны, когда 55-летняя местная жительница отмечала свой день рождения. Собираясь домой после празднования, компания обнаружила пропажу подарков и верхнюю одежду одного из гостей.

Работники полиции, вызванные на место происшествия, выяснили: женщине подарили комплект постельного белья и одеяло. Она оставила их вместе с верхней одеждой в гардеробе кафе. Там же оставили верхнюю одежду и приглашенные именинницей родственники и друзья. Кражу своих вещей первым обнаружил один из гостей: у мужчины исчезли куртка и шапка. Былр испорченное настроение и у хозяйки праздника, которая осталась без подарков.

«Наши работники установили, что вся компания в течение вечера находилась в помещении кафе, никуда не выходя, поэтому к исчезновению вещей мог быть причастен только посторонний, - сообщает Роман Невожай, начальник Раменского отдела полиции. - За несколько дней поисков в поле зрения наших оперативников попал ранее судимый за имущественные преступления 29-летний местный житель. Его нашли и опросили. А во время следственных действий полицейские изъяли у него все похищенные вещи».

Сам злоумышленник своей причастности к преступлению не отрицает. Более того: совершил очередную кражу в то время, когда в местном суде уже рассматривается дело о ранее совершенном аналогичном преступлении.

В полиции открыли еще одно уголовное производство по ч.2 ст.185 «Кража» УК, за содеянное вору-рецидивисту грозит наказание до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Ромны

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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