Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:00889

В Сумах наркоман чуть не откинулся от передоза

В подъезде многоэтажки патрульные обнаружили мужчину, который имел при себе вероятно наркотические вещества.

Происшествие случилось на улице Урожайная. На линию 102 поступило сообщение о мужчине, которому стало плохо, и он нуждается в помощи. По сообщению направился экипаж патрульной полиции и бригада скорой медицинской помощи.

В подъезде одной из многоэтажек был обнаружен данный человек. Врачи установили, что гражданин имеет сильные признаки наркотического опьянение, после оказания медицинской помощи он пришел в себя.

Проверив 32-летнего сумчанина по имеющимся базам, полицейские установили, что он неоднократно имел проблемы с законом в сфере оборота наркотических средств. Патрульные спросили, имеет ли он при себе запрещенные законом вещества, на что человек дал положительный ответ.

Во время проведения поверхностной проверки полицейские обнаружили у него бумажный сверток с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое, а также полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом вероятно наркотического происхождения.

Для установления всех обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Право Наркотики

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