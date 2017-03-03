Сумские музыканты нафантазировали на семь призовых мест Воспитанники детской музыкальной школы № 2 взяли семь призовых мест в VII Всеукраинском конкурсе композиторов и художников «Фантазия».

Состоялся конкурс в Мариуполе. Участие в нем приняли 34 участника из Киева, Харькова, Сум, Мариуполя, Краматорска и других городов Украины.

Суммы на творческом конкурсе представляли 10 юных дарований - воспитанников детской музыкальной школы № 2, семь из которых вернулись домой с победой.

Воспитанница этого учебного заведения Кира Шевченко заняла I место, еще двое юных музыкантов Алиса Мовчан и Олеся Елшанская получили вторые награды, а III место разделили между собой Эрик Еременко, Мария Лебедь, Богдана Клюзова и Лиана Костеникова.

Оля Рыбакова, Антон Стеценко и Мария Орлова также удачно представили Сумы в VII Всеукраинском конкурсе композиторов и художников «Фантазия».