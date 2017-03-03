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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:09317

Сумские музыканты нафантазировали на семь призовых мест

Воспитанники детской музыкальной школы № 2 взяли семь призовых мест в VII Всеукраинском конкурсе композиторов и художников «Фантазия».

Состоялся конкурс в Мариуполе. Участие в нем приняли 34 участника из Киева, Харькова, Сум, Мариуполя, Краматорска и других городов Украины.

Суммы на творческом конкурсе представляли 10 юных дарований - воспитанников детской музыкальной школы № 2, семь из которых вернулись домой с победой.

Воспитанница этого учебного заведения Кира Шевченко заняла I место, еще двое юных музыкантов Алиса Мовчан и Олеся Елшанская получили вторые награды, а III место разделили между собой Эрик Еременко, Мария Лебедь, Богдана Клюзова и Лиана Костеникова.

Оля Рыбакова, Антон Стеценко и Мария Орлова также удачно представили Сумы в VII Всеукраинском конкурсе композиторов и художников «Фантазия».

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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