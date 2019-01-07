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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:19535

Из-за нарушений у «Горсумылифта» отозвали лицензию

В связи со смертью младенца в лифте управлением Гоструда в Сумской области проведены внеплановые проверки.

По результатам контрольных мероприятий Управлением Гоструда в Сумской области аннулировано разрешение ООО «Горсумылифт» на выполнение работ повышенной опасности и на эксплуатацию (применение) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности (далее Разрешение), направлено в суд исковое заявление о применении мер реагирования в КП « Сумытеплоэнергоцентраль», а именно запрет эксплуатации лифта-убийцы.

Напомним, что 2 января 2019 года Сумы всколыхнула трагедия, которая произошла в одной из жилых многоэтажек. Из-за самопроизвольного движения лифта с открытыми дверями погиб младенец, родные не успели достать ребенка из коляски, когда лифт внезапно начал двигаться.

В связи со смертельным несчастным случаем Управлением Гоструда в Сумской области проведены внеплановые проверки предприятий, ответственных за эксплуатацию и техническое обслуживание лифта. Нарушение требований законодательства по вопросам охраны труда, в частности, повторно установленные (впервые выявленных в ходе предыдущих плановых проверок предприятий в 2016 году), и те, что несут угрозу жизни и здоровью людей - не полный перечень результатов внеплановых проверок ООО «Горсумылифт» и КП «Сумытеплоэнергоцентраль» специалистами Управления Гоструда в Сумской области.

Из-за установленных в ходе проверок более полусотни нарушений по охране труда ООО «Горсумылифт» направлено письмо-уведомление от 22.01.2019 №18-28/06/617/2019 об аннулировании разрешения. Таким образом, предприятию запрещается монтаж, наладка, ремонт, техническое обслуживание оборудования повышенной опасности, а именно: лифтов (пассажирских, грузопассажирских, больничных, грузовых и малых лифтов грузоподъемностью до 5000 кг со скоростью до 2 м/с); работы верхолазные, выполняемые на высоте 5 метров и более над поверхностью почвы, с перекрытия или рабочего настила, сварочные работы.

В своей деятельности предприятие допустило нарушения еще начиная с проведения обучения работников по вопросам охраны труда. Впрочем, именно эти работники несут ответственность за создание безопасных условий при эксплуатации лифтов.

Сейчас в течение 10 дней ООО «Горсумылифт» должен вернуть Разрешение Управлению Гоструда в Сумской области, а также прекратить предоставление услуг по техническому обслуживанию лифтов другим субъектами хозяйствования, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Горсумылифт Лифты Смерть в лифте Управление гоструда в Сумской области

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