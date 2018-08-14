Сумской баскетболист стал лучшим во втором туре Суперлиги 3х3 21 января в Одессе прошел второй тур профессионального чемпионата Украины по баскетболу 3х3.

Победителями турнира стала команда «Днепр», в составе которой выступал и сумчанин Андрей Кожемякин. «Днепр» выиграл все пять встреч, обыграв сборную Украины U23 22:11, «Франковск-ИФНМУ» 22:10, сборную Украины U18 21:13, «Киев-Баскет» 21:11 и БК «Одесса» 21:15 Именно нашего земляка признали MVP (самый полезный игрок) тура. Следующий тур пройдет 27 января в Днепре.