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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:20239

Сумской баскетболист стал лучшим во втором туре Суперлиги 3х3

21 января в Одессе прошел второй тур профессионального чемпионата Украины по баскетболу 3х3.

Победителями турнира стала команда «Днепр», в составе которой выступал и сумчанин Андрей Кожемякин.

«Днепр» выиграл все пять встреч, обыграв сборную Украины U23 22:11, «Франковск-ИФНМУ» 22:10, сборную Украины U18 21:13, «Киев-Баскет» 21:11 и БК «Одесса» 21:15

Именно нашего земляка признали MVP (самый полезный игрок) тура.

Следующий тур пройдет 27 января в Днепре.

Спорт Андрей Кожемякин Баскетбол 3х3

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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