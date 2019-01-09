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Юрий Бойко и Вадим Рабинович: Оппозиция должна объединиться ради будущего Украины

Основатели ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко и Вадим Рабинович на совместном брифинге во вторник, 22 января, назвали дату Всеукраинского чрезвычайного съезда ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ и призвали все здравые оппозиционные силы к консолидации ради победы над действующим режимом.

Вадим Рабинович сообщил, что 29 января состоится Всеукраинский чрезвычайный съезд партии. «Мы определились с датой чрезвычайного съезда ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ, который поддержит выдвижение Юрия Бойко кандидатом в президенты. А чрезвычайный он потому, что на нем мы должны выработать методы борьбы с политической и экономической катастрофой, охватившей страну», – заявил народный депутат. 

«Присоединяйтесь к тем, кто может победить эту власть. Это очень важно. А потом разберемся, кто кому Рабинович», – сказал оппозиционный политик.

Юрий Бойко выразил благодарность Вадиму Рабиновичу и ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЕ – ЗА ЖИЗНЬ за поддержку его кандидатуры на президентских выборах. «Это только начало объединительного процесса, который набирает ход. К нам присоединяется всё больше организаций, все больше людей понимает, что за нами сила, и только вместе мы можем заставить уйти этот режим, который довел страну до катастрофы. Вместе мы победим. Мы на это нацелены. Мы в это верим. Победа будет за нами!» – подчеркнул Юрий Бойко.

Сегодня, 22 января, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Юрия Бойко как кандидата в президенты Украины. Он подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации 17 января.

Юрий Бойко рассказал журналистам, что идет на выборы ради победы всей страны над дискредитировавшим себя режимом.

«Страна устала от псевдореформ и непрекращающейся войны. Люди хотят мира и спокойной жизни. Мы дадим им это. Остановим войну, возродим экономику, прекратим грабительскую тарифную политику, вернем Украине стабильность. Страна будет развиваться, а не распадаться, слушая бесконечные обещания дискредитировавших себя политиков», – отметил кандидат в президенты.

Бойко уверен: дни нынешней власти сочтены, и 2019-й станет годом начала процветания Украины.

«Нас поддерживает вся Украина, все, кто переживает за ее будущее и будущее своих детей. Нам здесь жить и работать. Мы готовы к борьбе, и мы победим. Потому что за нами – правда», – подчеркнул политик.

Согласно последним соцопросам, кандидат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ входит в тройку лидеров президентского рейтинга. Так, в опросе, проведенном в январе Институтом анализа и прогнозирования лидер «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко имеет 11,6% поддержки и занимает третью строчку, отставая от идущего вторым Владимира Зеленского на 1,3%.

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