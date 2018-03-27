Как сумские лыжники стартовали на чемпионате мира С 20 по 26 января в Лахти (Финляндия) проходит чемпионат мира среди юниоров и молодежи U23.

Участвует в соревнованиях и команда украинских лыжных гонщиков. Начался чемпионат мира среди юниоров со спринта классическим стилем. Дарья Ковалева фишишувала 67 из 80 участников, шосткинец Ян Коструба добрался до финиша 46-ым, Олег Мищенко - 60, Александр Никонович - 70, Виталий Колупайко - 90. Общее количество участников - 101.

В чемпионате мира U23 в спринте классическим стилем конотопчанка Юлия Кроль финишировала 34-ой из 62 участников, Дмитрий Драгун - 51, шосткинец Андрей Орлик - 61 из 71 спортсменов.

Среди юниоров в гонке свободным стилем Дарья Ковалева заняла 66 место из 84 возможных, Ян Коструба - уже дважды 46-ой, Виталий Колупайко улучшил свой результат и финишировал 73, Александр Никонович - 86, Олег Мищенко - 95 из 102 спортсменов.