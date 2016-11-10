Сумчан отметили к Дню соборности госнаградами

В списке двое сумчан:
- Заслуженным деятелем искусств Украины стал Побожий Сергей Иванович - художнику, доцент кафедры Сумского государственного университета:
- Заслуженным работником промышленности Украины - Гетманский Виталий Николаевич - оператор станков цеха дочернего предприятия «Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб».
Оба награждены за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд, говорится в указе.
Вихованці обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю зобразили свою країну на аркуші книги «Соборна Україна очима дітей»,...
Сегодня, 24 февраля, на сессии Сумского облсовета глава облгосадминистрации Николай Клочко вручил сумчанам государственные награды за высокий профессионализм, весомый личный...
Сумщина активно готовится к празднованию 98-й годовщины провозглашения акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики....
Березовского сельского голову и Николаевского поселкового голову Президент Украины отметил орденами «За заслуги» III степени....
По случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства президент Украины отметил сумчан....