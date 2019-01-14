Сумские копы продолжают находить водителей, сбежавших после совершения ДТП На днях инспекторы получили сообщение о ДТП без пострадавших на проспекте Михаила Лушпы.

Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что водитель автомобиля Богдан-2110, припарковал свое транспортное средство на стоянке и пошел к знакомым. Однако вернувшись уже через 15 минут, обнаружил на своей машине повреждения, характерные для ДТП. Под стеклоочистителем он нашел записку с предполагаемым номерным знаком и маркой автомобиля, который скрылся с места ДТП. Именно благодаря неравнодушия свидетелей, патрульные смогли быстро отыскать данное авто и его водителя.

Впоследствии аналогичная автопроисшествие случилось на улице Харьковской. Заявитель сообщил, что управлял автомобилем ЗАЗ Lanos и двигался по главной дороге, когда в это время водитель грузовика DAF, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил ему преимущества в движении и допустил столкновение. К счастью, никто не пострадал, хотя водитель ЗАЗ Lanos чудом не получил телесных повреждений, ведь после столкновения он выехал за пределы проезжей части и вполне вероятно мог съехать в кювет. В свою очередь, руководитель грузового транспортного средства DAF даже не остановился проверить, не нужна ли ему помощь просто поехал дальше. И в данном случае патрульные полицейские разыскали авто с руководителем, который оставил место ДТП. Им оказался 51-летний мужчина, который, как оказалось, просто спешил разгрузить груз.

Обоим разысканным водителям сумские патрульные раз напомнили, что в случае совершения ДТП необходимо немедленно остановиться и оставаться на месте происшествия и составили административные материалы в. 124 (совершение ДТП) КоАП и ст. 122-4 (оставление места ДТП) КоАП.