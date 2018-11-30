В Бурыни хотят переименовать ж/д станцию На Сумщине железнодорожная станция в Бурыни называется, как ни странно, «Путивль».

В прошлом году в инициативой переименования станции выступил мэр Бурыни Виктор Ладуха.

Теперь в Бурыни собираются провести общественный слушания по этому поводу.

Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения вопрос о переименовании железнодорожной станции «Путивль» в железнодорожную станцию «Бурынь».

1. Организатор общественного обсуждения - Бурынский городской совет.

2. Наименование юридического лица, которое предлагается переименовать - железнодорожная станция «Путивль».

3. Субъект, который внес предложение о переименовании железнодорожной станции - глава Бурынского городского совета.

4. Срок проведения мероприятий по общественному обсуждению - до 20 марта 2019 года.

5. Почтовый адрес и адрес электронной почты для внесения предложений г. Бурынь, ул. Первомайская, 1, Бурынский городской совет; e-mail: buryn.rada@ukr.net.

Предложения подаются в письменной форме, направляются по электронной почте с указанием фамилии, имени, отчества и адреса лица, их подает. Юридические лица подают предложения в письменной или электронной форме с указанием их наименования и местонахождения. Анонимные предложения не регистрируются и не рассматриваются.

6. Срок и способ обнародования результатов общественного обсуждения - до 22 марта 2019 года, на официальном сайте Бурынского городского совета http://buryn-miskrada.gov.ua.

Приглашаем всех заинтересованных лиц к участию в общественном обсуждении вопроса о переименовании железнодорожной станции «Путивль».