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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:37192

Кролевецкий КХП запустил вторую фасовочную линию

На «Кролевецком КХП» , входящем в структуру Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ), с 21 января работают две фасовочные линии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба предприятия.
Одна из них - новая фасовочная линия турецкой компании Sagbil, которая может фасовать муку в пакеты по 1, 2 и 5 кг, с мощностью 1 кг — 26 пакетов в минуту, 2 кг — 20 пак. в мин и 5 кг — 10 пак. в мин.
«Вторая линия ДВА-ТКМ-16 фасовки пакетов по 5 кг мощностью 8 т в смену», — говорится в сообщении.
Напомним: на «Кролевецком КХП» модернизируют сушильные мощности предприятия, заменяют старую сушилку ДСП-32 на новую PERRY.

Экономика Кролевец Кролевецкий КХП Промышленность

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