Кролевецкий КХП запустил вторую фасовочную линию На «Кролевецком КХП» , входящем в структуру Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ), с 21 января работают две фасовочные линии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба предприятия.

Одна из них - новая фасовочная линия турецкой компании Sagbil, которая может фасовать муку в пакеты по 1, 2 и 5 кг, с мощностью 1 кг — 26 пакетов в минуту, 2 кг — 20 пак. в мин и 5 кг — 10 пак. в мин.

«Вторая линия ДВА-ТКМ-16 фасовки пакетов по 5 кг мощностью 8 т в смену», — говорится в сообщении.

Напомним: на «Кролевецком КХП» модернизируют сушильные мощности предприятия, заменяют старую сушилку ДСП-32 на новую PERRY.