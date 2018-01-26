На Сумщине зафиксировано два случая обморожения

В Липовой Долине в районную больницу был госпитализирован парень 2000 г.р., а в Шосткинскую ЦРБ - мужчина 1985 г.р., житель с. Мироновка.
Во избежание подобных случаев спасатели призывают население, перед выходом на улицу придерживаться основных правил поведения в условиях низких температур, а именно:
- сократить пребывания на морозе и без необходимости не выходить на улицу;
-не одевать тесную одежду и обувь, потому что это способствует уменьшению объема кровообращения и быстрому замерзанию;
-не носить тяжелых предметов, которые сдавливают сосуды, в частности рук, так как это способствует замерзанию;
- не употреблять алкоголь, который расширяет сосуды, что приводит к потере тепла и быстрому переохлаждению организма.
Также спасатели напоминают, что с целью предупреждения случаев переохлаждения населения, на территории области функционируют пункты обогрева. С перечнем таких мест можно ознакомиться на сайте Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области по ссылке.
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