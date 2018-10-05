Сумщина вошла топ-10 лучших областей по развитию молочного скотоводства

Во всех категориях хозяйств Сумской области за 2018 год произведено валовой продукции животноводства на сумму 2,06 млрд гривен, что составляет 101,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в том числе по сельскохозяйственным предприятиям – 770,6 млн гривен (101 3%).
По сравнению с прошлым годом сельскохозяйственные предприятия области увеличили производство (реализация) мяса - на 900 тонн (на 4,0%), яиц - на 5,4 млн штук (4,0%).
В среднем по сельскохозяйственным предприятиям области надой на одну корову в 2018 году составил 5041 кг, а всего произведено 173,5 тыс. тонн молока. Такие высокие показатели дают возможность Сумской области среди сельскохозяйственных предприятий регионов Украины занимать шестое место по численности коров, восьмое - по поголовью крупного рогатого скота, седьмое - по валовому производству молока, сообщает сайт облгосадминистрации.
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