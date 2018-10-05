Сумщина вошла топ-10 лучших областей по развитию молочного скотоводства По состоянию на 1 января 2019 года во всех категориях хозяйств области насчитывается 146,1 тыс. голов крупного рогатого скота.

Во всех категориях хозяйств Сумской области за 2018 год произведено валовой продукции животноводства на сумму 2,06 млрд гривен, что составляет 101,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в том числе по сельскохозяйственным предприятиям – 770,6 млн гривен (101 3%).

По сравнению с прошлым годом сельскохозяйственные предприятия области увеличили производство (реализация) мяса - на 900 тонн (на 4,0%), яиц - на 5,4 млн штук (4,0%).

В среднем по сельскохозяйственным предприятиям области надой на одну корову в 2018 году составил 5041 кг, а всего произведено 173,5 тыс. тонн молока. Такие высокие показатели дают возможность Сумской области среди сельскохозяйственных предприятий регионов Украины занимать шестое место по численности коров, восьмое - по поголовью крупного рогатого скота, седьмое - по валовому производству молока, сообщает сайт облгосадминистрации.