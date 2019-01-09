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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:40412

В Глухове заработал новый инклюзивно-ресурсный центр

На Сумщине увеличилась сеть инклюзивно-ресурсных центров.

В Глухове заработал новый инклюзивного-ресурсный центр для детей в возрасте от 2 до 18 лет, имеющих особые образовательные потребности, пишет сайт ОГА.

Инклюзивно-ресурсный центр Глуховского городского совета создан с целью обеспечения права особых детей на получение дошкольного и общего среднего образования. Сейчас здесь обслуживается 154 ребенка с особыми образовательными потребностями, проживающих в городе и Глуховском районе.

Ремонт и оборудование столь необходимого для детей района инклюзивного учебного заведения были оплачены из городского и районного бюджетов и государственного образовательной субвенции.

В инклюзивно-ресурсном центре оборудовано 5 кабинетов, которые оснащены соответствующими средствами, предметно-игровой, развивающим и коррекционным средой. Сегодня свои профессиональные услуги детям предоставляют 6 сотрудников: логопеды, психолог, дефектолог и педагог.

Общество Глухов Инклюзивное образование Инклюзивный ресурсный центр

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