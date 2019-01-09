В Глухове заработал новый инклюзивно-ресурсный центр

В Глухове заработал новый инклюзивного-ресурсный центр для детей в возрасте от 2 до 18 лет, имеющих особые образовательные потребности, пишет сайт ОГА.
Инклюзивно-ресурсный центр Глуховского городского совета создан с целью обеспечения права особых детей на получение дошкольного и общего среднего образования. Сейчас здесь обслуживается 154 ребенка с особыми образовательными потребностями, проживающих в городе и Глуховском районе.
Ремонт и оборудование столь необходимого для детей района инклюзивного учебного заведения были оплачены из городского и районного бюджетов и государственного образовательной субвенции.
В инклюзивно-ресурсном центре оборудовано 5 кабинетов, которые оснащены соответствующими средствами, предметно-игровой, развивающим и коррекционным средой. Сегодня свои профессиональные услуги детям предоставляют 6 сотрудников: логопеды, психолог, дефектолог и педагог.
В Глухове состоялось распределение земельных участков участникам АТО....
Личному составу Глуховского ОП представили нового руководителя....
Двое молодых жителей района, чтобы раздобыть денег, занялись кражами....
9 января на футбольном поле Глуховской школы №3 разыграли награды Рождественского турнира по зимнему футболу среди юношей....
При демонтаже мобильной сцены, которую всегда устанавливают на главные праздники на площади Рудченко в Глухове, металлическая конструкция не выдержала и...