На Сумщине серийным домушникам-гастролерам дали 5 лет за решеткой Ахтырской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении двух жителей г. Харьков, которые летом 2017 года совершали кражи имущества из квартир в г. Ахтырка.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что обвиняемые приезжали на легковом автомобиле в г. Ахтырка. Кражи совершали с 8:00 до 12:00, учитывая, что именно в этот период хозяева преимущественно находились вне места жительства.

«Один из преступников оставался в машине, наблюдать за окружающей обстановкой и, в случае возникновения опасности, должен был сообщить об этом другому с помощью средств радиосвязи. В это время другой, с помощью специальных приборов для отпирания замков, проникал в квартиры и похищал ценные вещи, в частности денежные средства, ювелирные изделия, бытовую технику, оргтехнику. Всего в течение августа - октября 2017 года злоумышленники совершили 8 краж, и только благодаря слаженным действиям сотрудников полиции мужчины были задержаны на месте происшествия», - рассказал прокурор Ахтырской местной прокуратуры Дмитрий Заяц.

Во время судебного разбирательства один из обвиняемых свою вину не признавал, другой признавал частично, но из-за принципиальной позиции Ахтырской местной прокуратуры вина обоих полностью доказана и приговором Ахтырского горрайонного суда Сумской области мужчины осуждены по ч. 3 ст. 185 (кража, совершенная повторно, по предварительному сговору группой лиц, соединенная с проникновением в жилище) УК Украины и назначено меру наказания в виде 5 лет лишения свободы каждому, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.