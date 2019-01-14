На Сумщине спасатели оказали помощь водителю грузовика (видео) 22 января в 14:20 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости помощи.

По предварительным данным, на выезде из Глухов в районе ул.Киевское шоссе застрял автомобиль «ГАЗель».

На место вызова прибыло отделение дежурного караула 19-й государственной пожарно-спасательной части. Пожарной автоцистерной повышенной проходимости КрАЗ грузовик отбуксировали на расстояние около 2,5 км к участку, откуда автомобиль смог продолжить движение своим ходом.

К операции были привлечены 6 человек личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.