На Сумщине спасатели оказали помощь водителю грузовика (видео)

По предварительным данным, на выезде из Глухов в районе ул.Киевское шоссе застрял автомобиль «ГАЗель».
На место вызова прибыло отделение дежурного караула 19-й государственной пожарно-спасательной части. Пожарной автоцистерной повышенной проходимости КрАЗ грузовик отбуксировали на расстояние около 2,5 км к участку, откуда автомобиль смог продолжить движение своим ходом.
К операции были привлечены 6 человек личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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