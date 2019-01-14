В Шостке пройдет чемпионат Украины по индорхоккею

В турнире примут участие 8 команд, в том числе СДБШОР «Динамо» (Сумы) и две команды КДЮСШ «Барса» (Сумы).
На первом этапе команды будут разбиты на две группы, потом плей-офф.
КАЛЕНДАРЬ
Чемпионата Украины по хоккею на траве в помещении
среди юношей 2003-2004 года рождения
30 января - 1 февраля 2019 г. Шостка
группа А
1.ДЮСШ «Спартак» г. Коростень
2. «Старт» Житомирская обл.
3. «Авангард-1» г. Калиновка
4. КДЮСШ «Барса-2» г. Шостка
группа Б
1. ОСДЮСШОР «Олимпия» г. Винница
2. СДЮШОР «Динамо» г. Сумы
3. КДЮСШ «Барса-1» г. Шостка
4. «Авангард-2» г. Калиновка
30 января
№1 А 10-00 ДЮСШ «Спартак» - КДЮСШ «Барса-2»
№2 А 11-00 «Старт» - «Авангард-1»
№3 Б 12-00 ОСДЮСШОР «Олимпия - «Авангард-2 »
№4 Б 13-00 СДЮШОР «Динамо» - КДЮСШ «Барса-1»
№5 А 14-00 ДЮСШ «Спартак» - «Авангард-1»
№6 А 15-00 КДЮСШ «Барса-2» - «Старт»
№7 Б 16-00 ОСДЮСШОР «Олимпия» - КДЮСШ «Барса-1»
№8 Б 17-00 «Авангард-2» - СДЮШОР «Динамо»
31 января
№9 А 09-30 ДЮСШ «Спартак» - «Старт»
№10 Б 10-30 «Авангард-1» - КДЮСШ «Барса-2»
№11 А 11-30 ОСДЮСШОР «Олимпия» - СДЮШОР «Динамо»
№12 Б 12-30 КДЮСШ «Барса-1» - «Авангард-2»
№13 14-00 3А - 4Б
№14 15-00 3Б - 4А
№15 16-00 1А - 2Б
№16 17-00 1Б - 2А
1 февраля
№17 10-00 4А - 4Б
№18 11-00 3А - 3Б
№19 12-00 2А - 2Б
№20 13-00 1А - 1Б
Сегодня, 20 января, в Польше завершается молодежный чемпионат по индорхоккею среди девушек....
В Польше продолжается молодежный чемпионат Европы по индорхоккею среди девушек....
Сегодня, 19 января, в Польше завершается групповой этап молодежного чемпионата Европы по индорхоккею среди девушек....
У жителя Шосткинского района оперативники изъяли зимний «запас» конопли....
Сегодня, 18 января, в Польше сборная Украины по индорхоккею сыграла второй матч в рамках молодежного чемпионата Европы среди женщин....