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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:35291

В Шостке пройдет чемпионат Украины по индорхоккею

С 30 января по 1 февраля в Шостке состоится чемпионат Украины по индорхоккею среди юношей 2003-04 г.р.

В турнире примут участие 8 команд, в том числе СДБШОР «Динамо» (Сумы) и две команды КДЮСШ «Барса» (Сумы).

На первом этапе команды будут разбиты на две группы, потом плей-офф.

КАЛЕНДАРЬ

Чемпионата Украины по хоккею на траве в помещении

среди юношей 2003-2004 года рождения

30 января - 1 февраля 2019 г. Шостка

группа А

1.ДЮСШ «Спартак» г. Коростень

2. «Старт» Житомирская обл.

3. «Авангард-1» г. Калиновка

4. КДЮСШ «Барса-2» г. Шостка

группа Б

1. ОСДЮСШОР «Олимпия» г. Винница

2. СДЮШОР «Динамо» г. Сумы

3. КДЮСШ «Барса-1» г. Шостка

4. «Авангард-2» г. Калиновка

30 января

№1 А 10-00 ДЮСШ «Спартак» - КДЮСШ «Барса-2»

№2 А 11-00 «Старт» - «Авангард-1»

№3 Б 12-00 ОСДЮСШОР «Олимпия - «Авангард-2 »

№4 Б 13-00 СДЮШОР «Динамо» - КДЮСШ «Барса-1»

№5 А 14-00 ДЮСШ «Спартак» - «Авангард-1»

№6 А 15-00 КДЮСШ «Барса-2» - «Старт»

№7 Б 16-00 ОСДЮСШОР «Олимпия» - КДЮСШ «Барса-1»

№8 Б 17-00 «Авангард-2» - СДЮШОР «Динамо»

31 января

№9 А 09-30 ДЮСШ «Спартак» - «Старт»

№10 Б 10-30 «Авангард-1» - КДЮСШ «Барса-2»

№11 А 11-30 ОСДЮСШОР «Олимпия» - СДЮШОР «Динамо»

№12 Б 12-30 КДЮСШ «Барса-1» - «Авангард-2»

№13 14-00 3А - 4Б

№14 15-00 3Б - 4А

№15 16-00 1А - 2Б

№16 17-00 1Б - 2А

1 февраля

№17 10-00 4А - 4Б

№18 11-00 3А - 3Б

№19 12-00 2А - 2Б

№20 13-00 1А - 1Б

Спорт Индорхоккей Шостка

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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