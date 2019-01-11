Сумские копы поймали грабителей Патрульные разыскали граждан, которые могут быть причастны к совершению грабежа.

Ночью на линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Герасима Кондратьева неизвестные открыто завладели мобильным телефоном Apple iPhone.

Прибыв на место происшествия, заявитель пояснил, что вблизи него припарковался автомобиль BMW с иностранной регистрацией. Из машины к нему подошли два человека, которые попросили мобильный телефон, чтобы кому-то позвонить. Взяв телефон, они быстро сели в свой автомобиль и начали ехать. Он схватился за машину, однако попытка остановить авто оказалась напрасной.

Инспекторы передали ориентировку автомобиля и начали его поиски.

Через некоторое время на Покровской площади, стражи порядка остановили похожее по описанию транспортное средство. В иномарке, кроме водителя, находились три пассажира. Во время общения граждане нервничали и подозрительно себя вели. Стражи порядка попросили их выйти из машины, чтобы провести визуальный осмотр салона. Во время его проведения, на заднем сиденье, полицейские обнаружили телефон Apple iPhone, который и принадлежал заявителю.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 186 (грабеж) УК, ведется следствие.