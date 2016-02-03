Сумским предприятиям предлагают компенсировать проценты по кредитам

Для участия в конкурсе субъекту малого предпринимательства необходимо с 28 января по 27 февраля включительно подать в Сумской областной фонд поддержки предпринимательства Сумского облсовета (40030, м. Суми, ул. Кооперативная, 3, телефон 65 91 17 e-mail: fondsumy@gmail.com) документы, предусмотренные Правилами предоставления частичной компенсации уплаченных процентов по кредитам, полученным субъектами малого предпринимательства в государственных банковских учреждениях по Программе развития малого и среднего предпринимательства в Сумской области на 2017-2020 годы. Заседание областной конкурсной комиссии по оценке и отбору проектов состоится в 13.00 14 марта по адресу: Сумы, пл. Независимости 2, в помещении Сумской ОГА, кабинет № 115, 6 этаж.
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