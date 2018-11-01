Сумчанину начислили за электроэнергию пятизначную сумму

Сегодня, 23 января, сумчанин Витали Педенко опубликовал на своей странице фото счета за электроэнергию ,в котором фигурировала сумма более чем в 132 тыс. грн.
В ПАЛ «Сумыоблэнерго» прокомментировали сложившуюся ситуацию.
Специалисты ПАО «Сумыоблэнерго» проверили информацию относительно правильности начисления почти 133 тысяч гривен за потребленную электрическую энергию одному из потребителей на Сумщине. Выяснилось, что 3 января 2019 года указанный потребитель передал показания счетчика через СМС и допустил ошибку - вместо 4-х он отметил 5 цифр, одна из которых была лишней. Поэтому система насчитала на его личный счет значительный объем потребления, в результате чего был сформирован счет на оплату на сумму почти 133 тыс. гривен.
Сегодня, 23 января, во время разнесения счетов за потребленную электроэнергию контроллер ПАО «Сумыоблэнерго» заметила значительную сумму начисления и большой объем потребленных кВт-ч (в соответствии с переданными потребителем показаниями) в одном из счетов. Работник компании хотела проверить корректность показаний счетчика электроэнергии, но потребитель не предоставил доступа к средству учета. Поэтому счет оставили в ящике.
В следующем счете при правильной передаче показаний счетчика электроэнергии в феврале состоится корректировка этой суммы, и потребитель не понесет никаких дополнительных финансовых затрат. Указанный счет с суммой начисления в почти 133 тыс. гривен будет откорректирован в соответствии с объемом потребления абонента ПАО «Сумыоблэнерго».
Уважаемые потребители электрической! Пожалуйста, внимательно передавайте показания счетчиков электроэнергии для корректных расчетов за ее потребление. Напомним, делать это нужно с 1 по 5 число каждого месяца, говорится в сообщении.
С 1 января электрическую энергию потребителям Сумской области поставляет ООО «Энера Сумы»....
С 1 января 2019 года изменится период передачи показаний счетчиков электрической энергии....
На эту дату запланировали вывод в ремонт автотрансформатора....
На Сумщине появились мошенники, которые могут звонить Вам, отправлять псевдо-счета за потребленную электроэнергию или даже посетить дома, представиться работниками ПАО...
Энергетики не смогли доказать неучтенное потребление электричества....