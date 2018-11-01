Сумчанину начислили за электроэнергию пятизначную сумму Это оказалось результатом ошибки со стороны самого потреби теля при передаче показаний счетчика.

Сегодня, 23 января, сумчанин Витали Педенко опубликовал на своей странице фото счета за электроэнергию ,в котором фигурировала сумма более чем в 132 тыс. грн.

В ПАЛ «Сумыоблэнерго» прокомментировали сложившуюся ситуацию.

Специалисты ПАО «Сумыоблэнерго» проверили информацию относительно правильности начисления почти 133 тысяч гривен за потребленную электрическую энергию одному из потребителей на Сумщине. Выяснилось, что 3 января 2019 года указанный потребитель передал показания счетчика через СМС и допустил ошибку - вместо 4-х он отметил 5 цифр, одна из которых была лишней. Поэтому система насчитала на его личный счет значительный объем потребления, в результате чего был сформирован счет на оплату на сумму почти 133 тыс. гривен.

Сегодня, 23 января, во время разнесения счетов за потребленную электроэнергию контроллер ПАО «Сумыоблэнерго» заметила значительную сумму начисления и большой объем потребленных кВт-ч (в соответствии с переданными потребителем показаниями) в одном из счетов. Работник компании хотела проверить корректность показаний счетчика электроэнергии, но потребитель не предоставил доступа к средству учета. Поэтому счет оставили в ящике.

В следующем счете при правильной передаче показаний счетчика электроэнергии в феврале состоится корректировка этой суммы, и потребитель не понесет никаких дополнительных финансовых затрат. Указанный счет с суммой начисления в почти 133 тыс. гривен будет откорректирован в соответствии с объемом потребления абонента ПАО «Сумыоблэнерго».

Уважаемые потребители электрической! Пожалуйста, внимательно передавайте показания счетчиков электроэнергии для корректных расчетов за ее потребление. Напомним, делать это нужно с 1 по 5 число каждого месяца, говорится в сообщении.