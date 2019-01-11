Ректор Сумского педуниверситета набрал на работу кучу родственников Национальное агентство по предотвращению коррупции требует у министра образования и науки Лилии Гриневич разобраться с ректором, который набрал в вуз родственников.

Национальное агентство по предупреждению коррупции вынесло предписание министру образования и науки Лилии Гриневич из-за ректора Сумского педуниверситета Юрия Лянного, который трудоустроил в вузах своих родственников, сообщает пресс-служба НАПК. Агентство требует у Гриневич «принять соответствующие меры и принять решение для урегулирования потенциального конфликта интересов у ректора... Лянного», поскольку в его подчинении работают жена, брат и жена брата.