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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:372

Ректор Сумского педуниверситета набрал на работу кучу родственников

Национальное агентство по предотвращению коррупции требует у министра образования и науки Лилии Гриневич разобраться с ректором, который набрал в вуз родственников.

Национальное агентство по предупреждению коррупции вынесло предписание министру образования и науки Лилии Гриневич из-за ректора Сумского педуниверситета Юрия Лянного, который трудоустроил в вузах своих родственников, сообщает пресс-служба НАПК.

Агентство требует у Гриневич «принять соответствующие меры и принять решение для урегулирования потенциального конфликта интересов у ректора... Лянного», поскольку в его подчинении работают жена, брат и жена брата.

Право Коррупция НАЗК СумГПУ Юрий Лянной

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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