На Сумщине спасатели тушили два пожара в жилом секторе 22 января в 14:03 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре по ул. Первомайской в с. Шалыгино Глуховского района.

Сообщение поступило от хозяйки дома, которая почувствовала резкий запах дыма и треск на веранде. На место происшествия был направлен дежурный караул 29 Государственного пожарно-спасательного поста. По прибытию было установлено, что горит веранда и кровля жилого дома по всей площади. Для бесперебойной работы пожарно-спасательных подразделений автоцистерну пришлось в заправлять от водонапорной башни, которая была расположена на расстоянии 3 км от очага горения. В 14:45 возгорание локализовали, а в 16:10 - потратив на тушение 10 тонн воды, полностью ликвидировали.

Похожий случай имел место в г. Ахтырка. В 19:21 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании пристройки к жилому дому в пер. Чехова. На место происшествия был направлен дежурный караул 6-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огонь охватил кровлю пристройки на площади до 16 кв.м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой дом. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в защитных аппаратах. Потратив на тушение 7 тонн воды, в 19:40 пламя локализовали, а в 20:57 огонь полностью ликвидировали.

Всего на тушение пожаров было привлечено 4 единицы техники и 14 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгораний в обоих случаях - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Для предупреждения таких случаев постоянно следите за состоянием печей и дымоходов, не забывайте своевременно очищать их от сажи. Также печи должны иметь противопожарные разделки от горючих конструкций, а пол защищен предтопочным металлическим листом. Для разжигания запрещается использовать бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости. Также нельзя печи оставлять без присмотра и сушить или складывать вблизи них горючие предметы, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.