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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:39311

Сумчане получили больше 100 млн грн субсидий

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о предоставлении субсидий населению Сумской области в 2018 году.

В 2018 году субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг были назначены 256,6 тыс. домохозяйств Сумщины, три четверти которых - жители городов. Общая сумма назначений в 2018 году составляла почти 105 млн грн. По сравнению с 2017 годом количество получателей государственной субсидированной поддержки уменьшилась на 31%, а общая сумма назначенных субсидий - почти на 22%.

Кроме того, около 26 тыс. домохозяйств (среди них 78% - жители сельской местности) были назначены наличные субсидии для возмещения расходов на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива на общую сумму 77,5 млн грн. Против 2017 года количество получателей наличных субсидий уменьшилась на 16%, а общая сумма назначенных субсидий наличными - на 10%.

Относительно среднего размера назначенных субсидий на одно домохозяйство, то в декабре 2018 года этот показатель составил 527 грн - на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг 2630 грн - на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Общество Статистика Субсидии

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