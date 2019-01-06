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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:06205

Полицейские вернули домой 16-летнего «заробитчанина»

Шестнадцатилетний житель Сумщины, не сообщив никому из родственников, отправился в другой областной центр на заработки.

В дежурную часть Липоводолинского отделения полиции обратилась 40-летняя жительница района с сообщением об исчезновении 16-летнего сына. По ее словам, он несколько раз говорил, что хотел бы поехать в столицу на заработки. Поэтому когда парень не пришел домой, она предположила, что сын без ее ведома уехал в Киев. На связь он не выходит, и где находится - неизвестно.

На поиски парня была сориентирована весь личный состав полиции района, оперативники опрашивали друзей, одноклассников и учителей парня, его знакомых и родных. И выяснили, что единственная, с кем он периодически выходит на связь - это сестра. Но на самом деле юноша отправился не в Киев, а в Полтаву, где и находился на момент розыска.

После ряда оперативно-розыскных действий работники Липоводолинского отделения полиции нашли парня в соседнем областном центре, доставили домой и передали семье. С ним провели профилактическую беседу, объяснив, какие опасности могли ожидать его из-за его же беспечности и непредусмотрительности, и предостерегли от подобных «путешествий» в будущем. Юноша пообещал быть более рассудительным и не причинять хлопот своими легкомысленными поступками ни родителям, ни работникам полиции.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой больше внимания уделять своим детям, поддерживать с ними доверительные отношения, объяснять им о последствиях необдуманных или поспешных решений. И помните: здоровье, жизнь и судьба детей зависит в первую очередь от ухода и воспитания со стороны родителей. Именно они, пока ребенок не достигнет совершеннолетия, несут за нее ответственность перед законом.

Право Липоводолинский район Пропал без вести

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