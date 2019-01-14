На Сумщине поиски свадебного подарка довели до скамьи подсудимых Работники Глуховского отдела полиции раскрыли кражу частного имущества, совершенную с дачного домика.

В полицию с заявлением о краже обратилась 56-летняя жительница Шостки. Она рассказала: приехав в свой дачный домик, обнаружила сорванный с дверей замок, а из помещения пропали стол и кухонный мягкий уголок. По словам женщины, дачей она пользуется только в весенне-летний период, а в холодное время приезжает периодически, только присмотреть, чтобы было все в порядке.

«Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники криминальной полиции установили личность злоумышленника, - рассказывает Алексей Борковец, вр.и.о. начальника Глуховского отдела полиции. - Мужчине 26 лет, он местный и проживает неподалеку от дачи заявительницы. Хорошо зная, что дом нежилой, он совершил кражу мебели, которые впоследствии подарил родному брату на запланированную свадьбу».

Правоохранители уже нашли и изъяли украденные вещи, которые после необходимых следственных действий будут возвращены владелице. Действия молодого человека следователи квалифицировали как кражу и открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 УК. За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы.