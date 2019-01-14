Пока хозяин спал, гость обокрал дом

Пригласив к себе в гости нескольких старых знакомых, 32-летний житель одного из сел района даже не подозревал, чем закончится их визит. После застолья, когда друзья ушли, он спокойно лег отдыхать, а когда проснулся, обнаружил пропажу телефона и планшета. Поскольку никто, кроме гостей, к нему больше не приходил, то он заподозрил, что кто-то из компании «прихватил» его вещи. И обратился с соответствующим заявлением в полицию.
Работники Путивльского отделения проверили версию заявителя. И выяснили, что к исчезновению гаджетов действительно оказался причастен один из гостей - 19-летний ранее судимый за имущественные преступления юноша. Они разыскали парня и опросили. И он подробно рассказал об обстоятельствах совершения кражи. В тот день после гостин он вместе с другими друзьями уже вышел было из дома заявителя, но под предлогом того, что якобы забыл шапку, вернулся. И застал хозяина почти спящим. Поэтому тихонько вытащил из-под подушки планшет, со стола забрал мобильный, и пошел догонять других гостей. По словам подозреваемого, он намеревался сдать чужие вещи в ломбард и выручить за них деньги, но не успел - его намерениям помешали правоохранители.
Сейчас сотрудники полиции изъяли похищенные гаджеты, а в отношении злоумышленника открыли уголовное производство по ч. 1 ст.185 Уголовного Кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
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