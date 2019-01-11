Внимание! На Сумщине прогнозируют сильный снегопад По прогнозам Гидрометцентра, 24 января на территории Сумщины будет наблюдаться ухудшение погодных условий.

Ночью - значительный снег (прирост снежного покрова 10-15 см, местами до 20 см), метель, порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица.

В связи с этим спасатели призывают граждан быть осторожными. Поскольку существует угроза образования сугробов, которые приведут к усложнению движения на автодорогах, поэтому настоятельно советуем водителям и руководителям автотранспортных предприятий воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов. Следите за предупреждениями Украинского Гидрометцентра и информацией об ограничении движения от Укравтодора, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.