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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:29393

Внимание! На Сумщине прогнозируют сильный снегопад

По прогнозам Гидрометцентра, 24 января на территории Сумщины будет наблюдаться ухудшение погодных условий.

Ночью - значительный снег (прирост снежного покрова 10-15 см, местами до 20 см), метель, порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица.

В связи с этим спасатели призывают граждан быть осторожными. Поскольку существует угроза образования сугробов, которые приведут к усложнению движения на автодорогах, поэтому настоятельно советуем водителям и руководителям автотранспортных предприятий воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов. Следите за предупреждениями Украинского Гидрометцентра и информацией об ограничении движения от Укравтодора, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Прогноз погоды Снегопад

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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