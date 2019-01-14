В Сумах из-за аварии остановились троллейбусы Сегодня, 23 января на ул. Привокзальная произошло ДТП.

Не разминулись два автомобиля. В результате машины частично перекрыли полосу движения, что внесло коррективы в работу троллейбусов №12 и 15. Следовавший в сторону железнодорожного вокзала электротранспорт остановился, сообщили в КП «Электроавтотранс».