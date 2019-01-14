Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:48311

В Сумах из-за аварии остановились троллейбусы

Сегодня, 23 января на ул. Привокзальная произошло ДТП.

Не разминулись два автомобиля. В результате машины частично перекрыли полосу движения, что внесло коррективы в работу троллейбусов №12 и 15. Следовавший в сторону железнодорожного вокзала электротранспорт остановился, сообщили в КП «Электроавтотранс».

Право Дтп Троллейбусы

По тематике

Сегодня 17:21

За день на Сумщине произошло 5 аварий

Патрульная полиция Сумской области информирует о состоянии аварийности на территории обслуживания....

Сумские копы продолжают находить водителей, сбежавших после совершения ДТП
Сегодня 10:24

Сумские копы продолжают находить водителей, сбежавших после совершения ДТП

На днях инспекторы получили сообщение о ДТП без пострадавших на проспекте Михаила Лушпы....

21.01.2019 11:27

В Полтаве в ДТП погиб 21-летний житель Сумщины

Авария произошла 19 января, около 1:35 на перекрестке улиц Европейской и Остапа Вишни....

21.01.2019 10:42

В Сумах Белопольское шоссе пока без троллейбусов (обновлено)

Из-за ДТП, произошедшего на участке дороги по ул. Белопольское шоссе троллейбус № 1 будет разворачиваться на остановке «Автовокзал»....

В Сумах произошла массовая авария с мусоровозом
20.01.2019 20:35

В Сумах произошла массовая авария с мусоровозом

В результате ДТП на улице Харьковской повреждены три транспортные средства....

view counter
view counter

Статьи

Монетизация без монет: чего ждать субсидиантам
Сегодня 14:00
Как справедливо распределить 130 миллиардов социальной поддержки: в Минсоцполитики назвали три составляющих
Сегодня 12:55
Киевский дизайнер нарисовал транспортную схему для Сум
Сегодня 11:43
Александр Соколов: «Удел Швондеров – горланить песни, а не писать законы» ®
Вчера 18:59
Київські роботи сумського художника: виставка «Полотно Вода Олія»
Вчера 17:06
Впервые в Сумах выставка черепах со всего мира
21.01.2019 16:17
Сергій Каплін у Сумах: Сумщина стане українським Кувейтом, а Україна побудує шведську соціальну модель
17.01.2019 11:38
Сумчане смогут получать субсидию в денежной форме
16.01.2019 16:39
Земля и люди: прокуратура против землевладельца
16.01.2019 16:23
Как в Сумах обучают социальному предпринимательству ветеранов АТО
15.01.2019 17:10
Літо взимку: у Сумах проходить виставка кращих робіт головного ленд-арт фестивалю країни
14.01.2019 16:48
Всі грані Висоцького
14.01.2019 12:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.